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Haberler Beşiktaş OGS sistemi

OGS sistemi

Norveçli hoca, Antalya ve Twente Karşılaşmaları için “Hayal kırıklığı” demişti. Eyüpspor’u farklı yenen takımına toz kondurmadı. Ole Gunnar Solskjaer’in bu sistemi işlemeye başladı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 06:50
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OGS sistemi

Beşıktaş'a imza attığı günlerde oyun prensipleri hakkında oldukça net konuşan ve devamlı taktiksel bilgi veren Teknik Direktör Solskjaer, İleri uzun paralel ve çapraz atılan doğru paslardan, agresif savunma yapısından, atağa kalkan rakipten top kapabilen orta saha tekniklerinden ve hücum bölgesinde adam eksilten ve isabetli sert şut atabilen oyuncu profilinden bahsetmişti. Ve bu sistemi zamanla doğru oynayabilecek bir takım kuracağını anlatmıştı.

NORVECLi MEMNUN

Ve Norveçli çalıştırıcı şu günlerde sistemi yavaş yavaş oturtmanın ve gösterilen emeklerin karışlığını almanın haklı sevincini yaşıyor. Takım sezonu kupayla kapatmak için Türkiye Kupası'nda kayıpsız devam ediyor. Solskjaer ile birlikte Beşiktaş'ın Süper Lig'de yenilgisi yok ve galibiyet serisi de 3'e çıktı. Norveçli teknik adam takımın sistemin mantığını anladığını ve gelecek için daha da umutlu olduğunu vurguladı. Bu durumun kendisini oldukça memnun ettiğini söyledi.

NORVEC BASININDAN ÖVGÜ

Teknık Direktör Ole Gunner Solskjaer'in takımın başına gelişinden itibaren yükselişe geçen Beşiktaş ligde son 3 maçını kazanarak yenilmeme serisini 8'e çıkardı. Norveç basınında Solskjaer'e takıma yaptığı etkiyle ilgili övgü dolu sözlerle bahsedildi. Özellikle siyah-beyazlı futbolcuların yükselen performansı, savunma hattındaki disiplin ve orta sahadaki futbolcuların akıcı hücum futboluna dikkat çekti.

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