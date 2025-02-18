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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer etkisi! 3 oyuncuya can suyu oldu

Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer etkisi! 3 oyuncuya can suyu oldu

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde çizdiği başarılı grafik ile dikkat çekti. Norveçli çalıştırıcı, çıktığı 6 maçta 4 galibiyet alırken 3 oyuncu üzerinde göze çarpan değişimler yaşanmasına sebep oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 Salı 19:45
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Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer etkisi! 3 oyuncuya can suyu oldu

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yoluna doludizgin devam ediyor.

Siyah beyazlılar, Norveçli teknik direktör ile çıktığı 6 karşılaşmanın 4'ünü kazandı. Bu süreçte 1 kez kaybeden Beşiktaş, 1 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş, deneyimli çalıştırıcı yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ses getiren bir şekilde mağlup etti. Trendyol Süper Lig'de Net Global Sivasspor ve Trabzonspor'u, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Kırklarelispor'u yenmeyi başardı.

Bu süreçte Avrupa Ligi'nde Twente'ye kaybeden siyah beyazlılar, Süper Lig'de ise Antalya deplasmanında 1 puana razı oldu.

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Sezon boyunca eleştirilen bazı oyuncular da Norveçli teknik adam döneminde başarılı bir grafik çizdi.

TRT Spor'un derlediği habere göre özellikle 2 gol pası veren Arthur Masuaku ile 3 kez fileleri havalandıran Joao Mario dikkat çekti. Joao Mario, Solskjaer yönetimindeki 6 müsabakanın tamamında forma giydi, 3'üne ise 11'de başladı.

Alex Oxlade-Chamberlain de Solskjaer döneminde toparlanma sürecine girdi. İngiliz futbolcu, bu süreçte oynanan 6 maçın 4'üne 11'de başladı. 3 Lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçında görev yapan 31 yaşındaki oyuncu, Avrupa'da ise listede olmadığı için forma giyemedi.

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