Modric’e benziyor

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Elan Ricardo'yu, geldiği takım olan CD La Equidad'ın teknik direktörü Alexis Garcia, anlattı. İHA'ya açıklamalarda bulunan Garcia, eski öğrencisini Luka Modric'e benzetti. 20 yaşındaki futbolcunun teknik becerisi ve top kontrolüne dikkat çeken 64 yaşındaki Kolombiyalı çalıştırıcı şöyle devam etti: "Oyun içinde pas dağıtımlarını iyi yapıyor. Aynı zamanda vizyonu ile topla güvenli bir görüntü veriyor. RİCARDO, Modric'e göre çok daha güçlü ve şutları da daha kuvvetli. Geleceği çok umut verici. Onda harika bir futbolcu gördüm. Sadece yeteneğini anlamak ve bunu sahada göstermek için yapmamız gerekenler vardı. Harika bir tekniğe sahip. Güçlü, uzun ve orta mesafeden şutları ise onu öne çıkarıyor. Gücü, tekniği, iyi top kontrolü, çok iyi uzun ve kısa pasları ile birçok gol atmasını sağlayan güçlü şutları var. Merkez orta saha onun en iyi olduğu pozisyon."

KULÜP DESTEKLENMELİ

Bu kadar genç bir çocuk için böylesine köklü bir değişim zor olabilir. Kulüp tarafından desteklenmek, ailesinin de yanında olması onun adaptasyon sürecini hızlandırarak yeteneğinden daha hızlı yararlanılmasında belirleyici olacaktır.

WATFORD'U GERİ ÇEVİRDİ

Genç oyuncunun başta İngiltere olmak üzere birçok talibi olduğunu Belirten Garcia, "İngiltere gibi farklı ülkelerden bazı takımlar tarafından isteniyordu. Watford'un sözleşme teklifini reddetti. Ayrıca Brezilya, Meksika ve Arjantin'den de onu isteyen takımlar vardı" diye konuştu.