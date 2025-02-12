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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Masuaku krizi çözüme ulaştı! Sözleşmesindeki o madde...

Beşiktaş'ta Masuaku krizi çözüme ulaştı! Sözleşmesindeki o madde...

2022 yılında Beşiktaş'a kiralık olarak katılan ve 1 senenin ardından bonservisiyle birlikte siyah-beyazlı ekibin futbolcusu olan Arthur Masuaku hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Demokratik Kongolu futbolcunun sözleşmesindeki o maddeye göre, 4 maç daha oynaması durumunda kontratı 1 yıl daha uzayacaktı. Ancak siyah beyazlıların başkanı Serdal Adalı’nın, oyuncuyla yaptığı görüşmede bu maddeyi kaldırttığı öğrenildi. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 06:50
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Beşiktaş'ta Masuaku krizi çözüme ulaştı! Sözleşmesindeki o madde...

Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu sol beki Arthur Masuaku ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Beşiktaş ile olan kontratı sezon sonunda sona erecek oyuncunun sözleşmesinde 4 maç maç daha oynaması durumunda 1 yıl kontratının uzama opsiyonu bulunuyordu. Ancak Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın oyuncu ile yüz yüze bir görüşme yaptığı ve bu opsiyonu kaldırttığı öğrenildi. Takvim'in haberine göre, bu sezon özellikle savunma performansıyla eleştirilen 31 yaşındaki futbolcu son oynanan Sivasspor maçındaki performansıyla dikkat çekmişti. Siyah-Beyazlı formayla bu sezon 31 maça çıkan tecrübeli sol bek söz konusu karşılaşmalarda 1 gol, 6 asiste imza attı. Deneyimli oyuncu ile sezon sonunda devam edilip edilmeyeceği merak konusu.

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