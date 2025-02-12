Beşiktaş'ta Masuaku krizi çözüme ulaştı! Sözleşmesindeki o madde...

Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu sol beki Arthur Masuaku ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Beşiktaş ile olan kontratı sezon sonunda sona erecek oyuncunun sözleşmesinde 4 maç maç daha oynaması durumunda 1 yıl kontratının uzama opsiyonu bulunuyordu. Ancak Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın oyuncu ile yüz yüze bir görüşme yaptığı ve bu opsiyonu kaldırttığı öğrenildi. Takvim'in haberine göre, bu sezon özellikle savunma performansıyla eleştirilen 31 yaşındaki futbolcu son oynanan Sivasspor maçındaki performansıyla dikkat çekmişti. Siyah-Beyazlı formayla bu sezon 31 maça çıkan tecrübeli sol bek söz konusu karşılaşmalarda 1 gol, 6 asiste imza attı. Deneyimli oyuncu ile sezon sonunda devam edilip edilmeyeceği merak konusu.