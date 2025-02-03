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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Al Musrati piyangosu! İşte kasaya girecek rakam

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Al Musrati piyangosu! İşte kasaya girecek rakam

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler Al Musrati'ye çevrildi. Manoca ile anlaşma sağlanan Libyalı orta saha oyuncusunun bonservis ücreti belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2025 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Al Musrati piyangosu! İşte kasaya girecek rakam

Beşiktaş'ta Al Musrati ile yollar ayrıldı. Siyah-Beyazlılar, Al Musrati'nin transferi için Fransa'dan Monaco ile anlaşmaya vardı. Kartal ile Fransız kulübü arasında yapılan kiralık anlaşmada satın alma opsiyonu da yer alıyor. Monaco, Musrati için Beşiktaş'a 1 milyon Euro kiralama bedeli verecek. Takvim'de yer alan habere göre, 28 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonlu transferi için ise 8 milyon Euro ödenecek. 2 milyon Euro bonus olduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor. Transferde toplam rakamın bedeli de 12 milyon Euro olarak öne çıkıyor. Libyalı orta saha Kartal'da gösterdiği performansla eleştirilmiş ve hayal kırıklığı yaratmıştı. Ayrıca tecrübeli oyuncunun fiziksel görüntüsünden dolayı da Siyah- Beyazlı taraftarlar tepkiliydi. Beşiktaş'ın 2024'ün devre arasıda Braga'dan kadrosuna kattığı Al-Musrati, kulüp tarihinin en pahalı transferi olmuştu. Kartal yıldız futbolcunun transferi için 1 milyon kiralama+11 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Siyah-Beyazlı formayı 38 maçta giyen Musrati, 3 kez gol sevinci yaşadı.

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