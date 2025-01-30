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Haberler Beşiktaş Beşiktaş’ta Cher Ndour şoku

Beşiktaş’ta Cher Ndour şoku

Hollanda ekibi Twente ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, son idmanını yaparak hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 06:50
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Beşiktaş’ta Cher Ndour şoku

Hollanda ekibi Twente ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, son idmanını yaparak hazırlıklarını tamamladı. Antalyaspor maçında sakatlanan Jonas Svensson ve Emirhan Topçu idmanda yer alırken, Cher Ndour ise gribal enfeksiyon nedeniyle antrenmana katılmadı. Öte yandan Transfer görüşmeleri yapan Jean Onana da kamp kadrosunda yer almayacak.

Joseph Oosting iddialı konuştu

Hollanda temsilcisi Twente'de teknik direktör Joseph Oosting, zor bir maç olacağını ancak kazanarak play-off turuna yükselmek istediklerini söyledi. Oosting, "İsteğimiz bir tur daha atlamak. Zor olacak ama bunu istiyoruz. Sahamızda oynamamız güzel olacak. Hücum odaklı oynayacağız. Play-off turuna yükselmek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

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