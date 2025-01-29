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Çalımbay: Başkan olmak istiyorum
Beşiktaş'ta yıllarca kaptanlık yapan ve teknik direktör olarak da görev yapan Rıza Çalımbay'ın sıradaki hedefi başkanlık koltuğu... Flash Futbol'a konuşan Çalımbay, "Teknik direktörlük dışında bir şey yapacak olsam başkan olmak isterim. Olmayacak bir şey değil. Başkan olsam eski arkadaşlarımızla birlikte güzel işler yaparız" diy konuştu.
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