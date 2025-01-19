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Haberler Beşiktaş Kayıp aranıyor

Kayıp aranıyor

Beşiktaş, 10 kişi kalan Samsunspor'u yenemedi. Siyah-beyazlılar, Solskjaer’in izlediği maçta sevinemedi. Konuk ekipte Van Drongelen atılırken, 2 top direkten döndü, Okan Kocuk devleşti ve Schindler son saniyede topu çizgiden çıkardı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 06:50
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Kayıp aranıyor

Trendyol Süper Lig'de 20. haftada Beşiktaş evinde Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Siyah-beyazlı futbolcular, Ole Gunnar Solskjaer'in tribünde takip ettiği karşılaşmanın ilk yarısında beklediği ritmi bulamadı. 15'te Ciro İmmobile'nin ceza sahası dışından müthiş şutunda top üst direkten döndü. Beşiktaş'ın devredeki tek fırsatı bu olurken Samsunspor da 39'da Emre Kılınç'ın uzaktan şutuyla golü denedi ama kaptan Mert Günok kurtardı.

KALECİLER YILDIZLAŞTI

Beşiktaş'ta Rashica'nın pasında Joao Mario gol aradı. 63'te de Rashica arka direkte hamle yaptı, direğe takıldı. 65'te Van Drongelen'in atılmasıyla Samsunspor 10 kişi kaldı. 69'da Beşiktaş'ta Muçi'nin müthiş pasında Rafa Silva karşı karşıya pozisyonda Okan'ı aşamadı. 77'de bu kez Muçi denedi ancak Okan yine izin vermedi. 82'de ise Samsunspor'da Ercan, Mert'i geçemedi. 90+7'de Beşiktaş'ta Semih'in şutunu Schindler çizgiden çıkardı.

24 YIL SONRA

Beşiktaş ile Samsunspor, Şubat 2002'den bu yana ilk kez bir Süper Lig maçında 0-0 berabere kaldı. İki takım böylece tam 24 yıl sonra karşılaştıkları bir lig müsabakasında gol sesi çıkaramadı. İki takım yine 2001-2002 sezonunda bir lig maçı 0-0 bitmişti. Ligin ilk yarısındaki mücadeleyi ise Beşiktaş, Samsun'da 2-0 kazanmıştı.

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Bu sezon Süper Lig deplasmanlarında en fazla gole kapama yapan takım sadece 6 gol yiyen Samsunspor oldu.

YENİLMEZLİK SERİSİ SÜRÜYOR

Samsunspor, Beşiktaş'a karşı önemli bir yenilmezlik serisi yakaladı. Beşiktaş'a konuk olduğu son üç Süper Lig maçını kaybetmeyen Samsunspor; 1 galibiyet, 2 beraberlik alarak başarılı bir seri yakaladı. Ayrıca kırmızı-beyazlılar; Beşiktaş deplasmanındaki en uzun yenilmezlik serisini de tekrarladı. En son 3 beraberlik; Ekim 1985-Mayıs 1988 tarihleri arası gelmişti.

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