TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta yeni yönetimden Arthur Masuaku için kritik karar!
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta Arthur Masuaku ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı taraftarlarla arası bir hayli gergin olan futbolcu hakkında son olarak yönetimden kritik karar geldi. İşte detaylar...
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Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Masuaku için yönetim her türlü kolaylığı sağlayacak.
31 yaşındaki sol bek Beşiktaş ile 1 kez Ziraat Türkiye Kupası ve 1 kez Türkiye Süper Kupası'nı kaldırdı.
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