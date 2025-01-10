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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta yeni yönetimden Arthur Masuaku için kritik karar!

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta yeni yönetimden Arthur Masuaku için kritik karar!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta Arthur Masuaku ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı taraftarlarla arası bir hayli gergin olan futbolcu hakkında son olarak yönetimden kritik karar geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 13:39
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta yeni yönetimden Arthur Masuaku için kritik karar!

Beşiktaş'ta tribünlerin bir hayli tepkisini çeken Arthur Masuaku ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta yeni yönetimden Arthur Masuaku için kritik karar!

Ara transfer döneminde Beşiktaş ile yollarını ayırması beklenen Masuaku'ya komşu Yunanistan'dan talip çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta yeni yönetimden Arthur Masuaku için kritik karar!

Yunan basınına göre 31 yaşındaki futbolcunun menajeri AEK ile transfer görüşmelerinde bulunmak üzere Atina'ya gitti.

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