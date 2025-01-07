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Haberler Beşiktaş Beşiktaş moral arıyor! İşte Sivasspor maçı muhtemel ilk 11'i

Beşiktaş moral arıyor! İşte Sivasspor maçı muhtemel ilk 11'i

Ligde üst üste kötü sonuçlar alan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası maçında Sivaspor karşısında mücadeleden galibiyetle ayrılarak moral bulmayı amaçlıyor. İşte Serdar Topraktepe'nin zorlu deplasmanda tercih edeceği muhtemel ilk 11... | SON DAKİKA BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 06:50
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Beşiktaş moral arıyor! İşte Sivasspor maçı muhtemel ilk 11'i

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka 7 Ocak Salı günü saat 19.00'da başlayacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği müsabakayı ATV canlı yayınlayacak. Kupada son şampiyon siyah-beyazlılar, organizasyona gruplardan başlarken D Grubu'nda Sivasspor'un yanı sıra Kırklarelispor ve Antalyaspor ile karşılaşacak.

ALTI EKSIK VAR

Beşiktaş'ın kupada Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmada sakatlıkları bulunan Gabriel Paulista, Emrecan Terzi, Tayyip Talha Sanuç, Rashica, Necip Uysal ve yapılan risk analizi değerlendirmesi sonrası uyluk arka adale grubunda artmış risk saptanan Al Musrati'nin forma giymesi beklenmiyor. Teknik sorumlu Serdar Topraktepe, Sivas karşısında sakat oyuncularının yerine bu sezon az süre alan oyunculara şans verecek.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından yapılan çift kale taktik maçıyla sona erdi. Basına kapalı olan antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Sundberg, Radakovic, Emirhan, Uğur, Koita, Poungras, Charisis, Rodrigues, Manaj

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Ndour, Salih, Gedson, Rafa, Muçi, Semih, Immobile

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