  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Rizespor 1-1 Beşiktaş | MAÇ SONUCU – ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Rizespor 1-1 Beşiktaş | MAÇ SONUCU – ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlik ile sonuçlandı. İşte detaylar…

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 21:50 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 22:25
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rizespor 1-1 Beşiktaş | MAÇ SONUCU – ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Rizespor ile karşılaştı. Kıran kırana geçen mücadele 1-1 beraberlik ile sonuçlandı ve takımlar puanları paylaştı.

Çaykur Rizespor'un golü 38. dakikada Gedson Fernandes'ten (k.k.) gelirken, Beşiktaş'ın golünü 45+3. dakikada Ernest Muçi kaydetti.

Beşiktaş bu sonuçla puanını 27'ye yükseltirken, Çaykur Rizespor puanını 21'e çıkardı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

İlk yarıya güzel başlayan Rizespor dakika 38'de Gedson Fernandes'in kendi kalesine kaydettiği gol ile 1-0 öne geçti.

Birinci yarının uzatma dakikalarında (45+3) Beşiktaş, Ernest Muçi ile beraberliği yakaladı.

Devre arasına 1-1 girildi.

Beşiktaş'ta şoke eden sakatlık! Devamını Oku BUNU DA OKU

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

65. dakikada Rizespor gole çok yaklaştı fakat Ghezzal'ın ortasında Alikulov'un kafa vuruşunu kaleci Mert Günok kurtardı.

74. dakikada Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, Chamberlain ve Ndour oyuna dahil oldu. Salih, Immobile ve Ernest Muçi kenara geldi.

Ç. Rizespor'un Beşiktaş karşısında 90+4'te bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İkinci yarıda takımların gol girişimleri başarısız sonuçlandı ve Rize'de puanlar paylaşıldı.

SVENSSON CEZALI

81. dakikada sarı kart gören Svensson, Bodrum FK maçında cezalı duruma düştü.

BEŞİKTAŞ BAŞKANI SERDAL ADALI DA MAÇI TAKİP ETTİ

Karşılaşmayı, Beşiktaş başkanlığına seçilen Serdal Adalı ile Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut birlikte izledi.

RİZESPOR'DA İKİ DEĞİŞİKLİK

Çaykur Rizespor da Göztepe 11'inde iki değişikliğe gitti.

Teknik direktör İlhan Palut, kaleci Ivo Grbic yerine Tarık Çetin'e, ortas aha da ise Giannis Papanikolaou yerine Dal Varesonvic'i tercih etti.

TARAFTARLAR MAÇA İLGİ GÖSTERDİ

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmaya her iki takımın taraftarı da büyük ilgi gösterdi. Kendilerine ayrılan bölümleri dolduran taraftarlar, maç öncesinde tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

MAÇ ÖNCESİ FERDİ TAYFUR ANILDI

Perşembe günü vefat eden Ferdi Tayfur'un şarkısı "Hatıran Yeter" stadyumda çalınırken taraftarlar da şarkıya eşlik etti.

F.Bahçe'ye transfer piyangosu!
Halim Okta: Immobile'nin performansı...
DİĞER
THY EuroLeague 19. hafta | Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
Başkan Erdoğan'dan Necip Fazıl Ödülleri'nde önemli açıklamalar: "Ayasofya'yı açmak bize nasip oldu"
Rize'de gol iptal edildi! İşte o pozisyon
Kenan Yıldız'dan muhteşem gol!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türk Telekom seriye devam etti Türk Telekom seriye devam etti 22:19
Kocaeli sahasında rahat kazandı! Kocaeli sahasında rahat kazandı! 22:18
Beşiktaş'ta şoke eden sakatlık! Beşiktaş'ta şoke eden sakatlık! 20:47
G.Saray Göztepe'ye hazır! G.Saray Göztepe'ye hazır! 20:25
Kanarya set vermeden kazandı! Kanarya set vermeden kazandı! 20:16
Talisca'da anlaşma tamam! Talisca'da anlaşma tamam! 20:14
Daha Eski
Hocasından Jaden için flaş açıklama! F.Bahçe'ye transferi... Hocasından Jaden için flaş açıklama! F.Bahçe'ye transferi... 20:02
Salah ayrılığı duyurdu! Salah ayrılığı duyurdu! 19:45
Beşiktaş'tan flaş Immobile açıklaması Beşiktaş'tan flaş Immobile açıklaması 19:24
Ezeli rakiplere transferde kötü haber! Ezeli rakiplere transferde kötü haber! 18:50
Hatayspor'dan F.Bahçe maçı açıklaması! Hatayspor'dan F.Bahçe maçı açıklaması! 18:27
F.Bahçe Beko-A.Efes | CANLI F.Bahçe Beko-A.Efes | CANLI 18:13