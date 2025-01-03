Rizespor 1-1 Beşiktaş | MAÇ SONUCU – ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Rizespor ile karşılaştı. Kıran kırana geçen mücadele 1-1 beraberlik ile sonuçlandı ve takımlar puanları paylaştı.

Çaykur Rizespor'un golü 38. dakikada Gedson Fernandes'ten (k.k.) gelirken, Beşiktaş'ın golünü 45+3. dakikada Ernest Muçi kaydetti.

Beşiktaş bu sonuçla puanını 27'ye yükseltirken, Çaykur Rizespor puanını 21'e çıkardı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

İlk yarıya güzel başlayan Rizespor dakika 38'de Gedson Fernandes'in kendi kalesine kaydettiği gol ile 1-0 öne geçti.

Birinci yarının uzatma dakikalarında (45+3) Beşiktaş, Ernest Muçi ile beraberliği yakaladı.

Devre arasına 1-1 girildi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

65. dakikada Rizespor gole çok yaklaştı fakat Ghezzal'ın ortasında Alikulov'un kafa vuruşunu kaleci Mert Günok kurtardı.

74. dakikada Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, Chamberlain ve Ndour oyuna dahil oldu. Salih, Immobile ve Ernest Muçi kenara geldi.

Ç. Rizespor'un Beşiktaş karşısında 90+4'te bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İkinci yarıda takımların gol girişimleri başarısız sonuçlandı ve Rize'de puanlar paylaşıldı.

SVENSSON CEZALI

81. dakikada sarı kart gören Svensson, Bodrum FK maçında cezalı duruma düştü.

BEŞİKTAŞ BAŞKANI SERDAL ADALI DA MAÇI TAKİP ETTİ

Karşılaşmayı, Beşiktaş başkanlığına seçilen Serdal Adalı ile Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut birlikte izledi.

RİZESPOR'DA İKİ DEĞİŞİKLİK

Çaykur Rizespor da Göztepe 11'inde iki değişikliğe gitti.

Teknik direktör İlhan Palut, kaleci Ivo Grbic yerine Tarık Çetin'e, ortas aha da ise Giannis Papanikolaou yerine Dal Varesonvic'i tercih etti.

TARAFTARLAR MAÇA İLGİ GÖSTERDİ

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmaya her iki takımın taraftarı da büyük ilgi gösterdi. Kendilerine ayrılan bölümleri dolduran taraftarlar, maç öncesinde tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

MAÇ ÖNCESİ FERDİ TAYFUR ANILDI

Perşembe günü vefat eden Ferdi Tayfur'un şarkısı "Hatıran Yeter" stadyumda çalınırken taraftarlar da şarkıya eşlik etti.