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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Al-Musrati için dev rakam!

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Al-Musrati için dev rakam!

Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel'in Al Musrati için anlaşma noktasına geldiklerini dile getirdiği Suudi kulübü belli oldu. Futbolcu için yaşanan transfer gelişmeleri gündem oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Al-Musrati için dev rakam!

Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel'in Al Musrati için anlaşma noktasına geldiklerini dile getirdiği Suudi kulübü belli oldu. Ligde 6 puanla son sırada yer alan Al Fateh'in Libyalı futbolcu için Beşiktaş'a yaptığı teklifin detayları da ortaya çıktı. Takvim'in haberine göre Körfez ekibinin, Al Musrati için 1 milyon Euro kiralama ücreti önerdiği, ligde kaldığı takdirde de zorunlu olacak şekilde 7 milyon Euro bonservis teklif ettiği öğrenildi.

ADALI İSTEMİYOR

Anlaşmanın detaylarında 2 milyon Euro da bonus olduğu ve toplam fiyatın 10 milyon Euro'yu bulacağı ifade edildi. Suudi temsilcisinin 28 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi. Öte yandan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın teklife sıcak bakmadığı da gelen haberler arasında. Bu sezon 19 maçta 2 gol kaydeden Al Musrati'nin kontratı 2027 yılında sona erecek.

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