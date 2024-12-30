BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Arthur Masuaku'nun yeni takımı belli oldu!

Beşiktaş'ta son dönemde gösterdiği vasat performans ve savunmada yaptığı hatalarla dikkat çeken Arthur Masuaku, Alanya maçında oyuna girdikten sonra da büyük tepki çekmişti.

Takvim'de yer alan habere göre; Masuaku'nn menajerinin Aris ile görüşmelerde bulunduğu ve şartların oluşması halinde deneyimli oyuncunun da Yunan ekibinde forma giymeye sıcak baktığı öne sürülüyor.