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Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Arthur Masuaku'nun yeni takımı belli oldu!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Arthur Masuaku'nun yeni takımı belli oldu!

Serdal Adalı'nın başkanlığa seçilmesinin ardından transferde harekete geçen Beşiktaş'ta vedalar gerçekleşecek. Ocak ayında takımdan ayrılması beklenen Arthur Masuaku Yunanistan ekibiyle görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2024 Pazartesi 16:33
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Arthur Masuaku'nun yeni takımı belli oldu!

Beşiktaş'ta son dönemde gösterdiği vasat performans ve savunmada yaptığı hatalarla dikkat çeken Arthur Masuaku, Alanya maçında oyuna girdikten sonra da büyük tepki çekmişti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Arthur Masuaku'nun yeni takımı belli oldu!

Aldığı tepkiler sonrası Beşiktaş'tan ayrılma kararı alan 31 yaşındaki futbolcunun kendisine Yunanistan'dan takım aradığı ifade ediliyordu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Arthur Masuaku'nun yeni takımı belli oldu!

Takvim'de yer alan habere göre; Masuaku'nn menajerinin Aris ile görüşmelerde bulunduğu ve şartların oluşması halinde deneyimli oyuncunun da Yunan ekibinde forma giymeye sıcak baktığı öne sürülüyor.

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