BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Arthur Masuaku'nun yeni takımı belli oldu!
Serdal Adalı'nın başkanlığa seçilmesinin ardından transferde harekete geçen Beşiktaş'ta vedalar gerçekleşecek. Ocak ayında takımdan ayrılması beklenen Arthur Masuaku Yunanistan ekibiyle görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...
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Bu sezon Beşiktaş ile 23 maça çıkan ve 1 gol, 5 asistlik performans sergileyen tecrübeli futbolcunun kontratı sezon sonunda sona erecek.
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