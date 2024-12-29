Besiktaş kazansın

Beşıktaş, bugün gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda yeni başkanını seçecek. Siyah-beyazlı kulüp, idari ve sportif açıdan yaşanan sıkıntılı sürecin ardından yaklaşık 13 ay içinde ikinci kez olağanüstü kongreye gidecek. 3 Aralık 2023'te başkanlığa seçilen Hasan Arat, görev süresini tamamlayamadı. Arat, futbol takımının kötü gidişi ve yönetim kurulunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle 29 Kasım'da istifa etti. Hasan Arat'ın istifası sonrası tüzük gereği başkanlık koltuğuna oturan Yücel ile Adalı yarışacak.

HASAN ARAT 1 YILI TAMAMLAYAMADI

3 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurul sonrasında başkanlığa seçilen Hasan Arat camianın beklentilerini karşılayamayarak istifa etti. Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel ile yolların ayrılmasıyla başlayan süreçte öncelikle Hasan Arat, 27 Kasım 2024 tarihinde Futbol AŞ başkanlığından istifa ederek bu görevi İkinci Başkan Hüseyin Yücel'e bıraktı.

SON 4 BAŞKAN ZOR GÜNLERDE GELDİ

Serdar Bilgili'den sonra başkanlığa gelen Yıldırım Demirören, 2012-2019 yılları arasında da başkanlık yapan Fikret Orman ile 2019-2023 yıllarında görev alan Ahmet Nur Çebi ile 2023 yılının aralık ayında başkanlık koltuğuna oturan Hasan Arat olağanüstü kongreyle göreve geldi.

YÜCEL, İLK KEZ BAŞKANLIK İÇİN YARIŞACAK

Hüseyın Yücel, siyah-beyazlı kulüpte ilk kez başkanlık yarışı verecek. Hasan Arat yönetiminde ikinci başkan olarak görev yapan Yücel, Arat'ın istifasının ardından başkanlık koltuğuna oturdu. Eski başkanlardan Fikret Orman'ın son döneminde yönetim kurulu üyeliği yapan Hüseyin Yücel, 20 Ekim 2019'da Ahmet Nur Çebi'nin ilk kez başkanlığa seçildiği kongrede diğer adaylardan Serdal Adalı'nın listesinde yer almıştı. Genel kurul üyeleri Yücel için mavi oy pusulalarını kullanacak.

4 TEKNİK ADAMLA ÇALIŞTI

Hasan Arat yönetimi Rıza Çalımbay ile yola başladı. Çalımbay ile yollarını ayırdıktan sonra Serdar Topraktepe ile yola devam etti. Daha sonra Portekizli teknik direktör Fernando Santos getirildi. Santos'un ayrılığının ardından yine Topraktepe'ye emanet edildi. Yeni sezona Giovanni van Bronckhorst ile başlayan Beşiktaş, Bronckhorst'la, ilk devre tamamlanmadan yollar ayrıldı.

MUSRATI VE MUÇI ÇOK KONUŞULDU

Hasan Arat'ın başkanlığı döneminde futbolcular Al Musrati ve Ernest Muçi için ödenen bonservis bedelleri tepki çekti. İki oyuncu için Beşiktaş'ın kasasından yaklaşık 21 milyon avro çıktı. Al Musrati ile Muçi'nin sergiledikleri performansla beklentileri karşılayamaması, büyük tepki topladı.

SERDAL ADALI 4. KEZ SEÇİME GİRECEK

Serdal Adalı, Beşiktaş'ın başkanı olabilmek için 4. kez yarışacak Adalı, Yıldırım Demirören ile Fikret Orman dönemlerinde asbaşkan ve ikinci başkanlık görevlerini üstlenmişti. Serdal Adalı, 2013'te Fikret Orman, 2019'da Ahmet Nur Çebi ve 2023'te Hasan Arat'a karşı girdiği başkanlık yarışını kazanamadı. Genel kurul üyeleri Adalı için beyaz renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.

KONGRE SİNAN ERDEM'DE

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı bugün saat 10.00'dan itibaren Sinan ErdemW Spor Salonu'nda yapılacak. Genel Kurul Toplantısı, gün boyu Beşiktaş YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak

GÜNDEM

1- Açılış 2- Toplantı Başkanlık Divanı Seçimi 3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı 4- Başkan Adaylarının Programlarını Takdimi 5- Başkan ve Yönetim Kurulu Seçimi 6- Kapanış.