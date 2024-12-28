  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı'dan Salih Özcan bombası!

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı'dan Salih Özcan bombası!

Başkan seçilmesi halinde Serdal Adalı’nın kiralık sözleşmesinin feshedileceği söylenen Salih Özcan’ı siyah-beyazlı takıma kazandıracağı iddia edildi. Yaşanan gelişme taraftarlar tarafından dikkatle takip edilmeye başlandı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı'dan Salih Özcan bombası!

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Serdal Adalı'nın başkan seçilmesi durumunda Beşiktaş'ta sürpriz bir gurbetçi oyuncu akını olması planlıyor. Bu oyunculardan birisinin Wolfsburg ile kiralık sözleşmesinin feshedilmesi beklenen Dortmund'dan Salih Özcan olacağı iddia ediliyor. Ayrıca Eren Dinkçi, Livan Burcu ve Can Uzun'un da görüşülen isimler arasında yer alıyor. Adalı'nın ekibinin ayrıca sezon başında Porto'ya kiralanan ancak çok fazla forma şansı bulamayan Deniz Gül'le de temas kurduğu bildirildi. Deniz Gül, İsveç'ten teklif almasına rağmen Türk Milli Takımını seçmişti. Ancak sakatlığı yüzünden forma giyemedi.

G.Saray'a dünya şampiyonu kanat!
G.Saray'da bir transfer tamam! Diğeri yolda
DİĞER
Can Borcu'nda gerçeklerle yüzleşebilecekler mi?
İpek Kıraç mahkemeye belge sunmuştu! İnan Kıraç'ın toplantıda yaptıkları en önemli kanıt olacak...
F.Bahçe'de Mou'dan flaş karar! Talisca gelince...
G.Saray ile PSG arasında tarihi takas!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rest çekti Rest çekti 01:33
Hazırız kazanacağız Hazırız kazanacağız 01:30
Mottomuz konsantrasyon Mottomuz konsantrasyon 01:21
Arsenal evinde hata yapmadı! Arsenal evinde hata yapmadı! 01:15
Arsenal evinde hata yapmadı! Arsenal evinde hata yapmadı! 01:14
Arda’dan ziyaret Arda’dan ziyaret 01:09
Daha Eski
Hermoso hazır kıta Hermoso hazır kıta 00:49
Solari Aslan'a Solari Aslan'a 00:48
Mateta bombası Mateta bombası 00:47
F.Bahçe Beko Sırbistan'da kayıp! F.Bahçe Beko Sırbistan'da kayıp! 00:39
Hüseyin Yücel'den Sergen Yalçın sözleri! Hüseyin Yücel'den Sergen Yalçın sözleri! 23:32
Medina'nın yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli Medina'nın yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli 23:32