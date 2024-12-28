  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Beşiktaş kuvvet ve kondisyon çalıştı

Beşiktaş kuvvet ve kondisyon çalıştı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda konuk olacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını salonda yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 14:14
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş kuvvet ve kondisyon çalıştı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah salonda yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon çalışmasıydı. İki grup halinde salonda yapılan idman, kuvvet, dayanıklılık ve esneklik çalışmaları olarak gerçekleşti.

Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün saat 17.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

F.Bahçe'den sürpriz Philogene hamlesi
Eski yıldızı geri dönüyor! Görüşmeler başladı
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de De Bruyne bombası! Mario Branco İngiltere'ye uçtu...
Başkan Erdoğan'dan faiz ve enflasyon mesajı: Kesinlikle düşecek | Kira balonunun patlatacak projeyi açıkladı | Flaş asgari ücret mesajı
Mou'dan R. Madrid'e transfer ricası
Szymanski teklifi! 15 milyon Euro
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Adalı'dan seçim öncesi son çağrı Adalı'dan seçim öncesi son çağrı 15:19
F.Bahçe'den sürpriz Philogene hamlesi F.Bahçe'den sürpriz Philogene hamlesi 15:12
2024-2025 Süper Lig gol kralı kim? 2024-2025 Süper Lig gol kralı kim? 15:08
Trabzonspor salonda kuvvet çalıştı Trabzonspor salonda kuvvet çalıştı 14:57
Mou'dan R. Madrid'e transfer ricası Mou'dan R. Madrid'e transfer ricası 14:52
Beşiktaş kuvvet ve kondisyon çalıştı Beşiktaş kuvvet ve kondisyon çalıştı 14:14
Daha Eski
F.Bahçe'nin Hatayspor mesaisi sürüyor! F.Bahçe'nin Hatayspor mesaisi sürüyor! 14:11
Beşiktaş'tan transfer açıklaması! Beşiktaş'tan transfer açıklaması! 13:59
F.Bahçe'de son dakika Becao gelişmesi F.Bahçe'de son dakika Becao gelişmesi 13:45
Arda'dan tam isabet! İşte o anlar Arda'dan tam isabet! İşte o anlar 12:42
Szymanski teklifi! 15 milyon Euro Szymanski teklifi! 15 milyon Euro 12:17
Rangers, Rıdvan'ın bonservisini belirledi Rangers, Rıdvan'ın bonservisini belirledi 12:14