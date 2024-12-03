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Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Fikret Orman'dan flaş adaylık açıklaması!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Fikret Orman'dan flaş adaylık açıklaması!

Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman katıldığı bir televizyon programında siyah-beyazlıların gündemine dair konuştu. Fikret Orman açıklamalarında başkanlığa adaylığı hakkında dikkat çeken sözlere yer verdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2024 Salı 21:48
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Fikret Orman'dan flaş adaylık açıklaması!

Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman katıldığı bir televizyon programında siyah-beyazlıların gündemine dair konuştu.

Fikret Orman açıklamalarında başkanlığa adaylığı hakkında dikkat çeken sözlere yer verdi.

İŞTE FİKRET ORMAN'IN AÇIKLAMALARI:

Ben cepteki kuşum. Kimsenin aday olmadığında ateşten gömlek giydim. Her zaman buradayım ve bir yere gittiğim de yok. Öyle bir durum olursa, gelirim. Sıkıntı yok. Aday çıkmazsa, Beşiktaş'ı kimseye bırakmam ve gelir bunları düzeltiriz.

Çalıştay yapabiliriz. Serdar Bilgili gelsin; çok akıllı ve düzgün adamdır. Fenerbahçe'ye Ali Koç başkan. Tuncay Özilhan gelsin ve başkan olsun. Forbes'ta gördüm; Cemil Kazancı en zengin insanlardan biri. Eskiden başkan olmak istiyordu, şimdi olmak istemez belki. Beşiktaşlıyız, birbirimizin elinden tutmalıyız. Serdar Adalı çok iyi adamdır, Hüseyin Yücel de yapar.

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