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Haberler Beşiktaş Beşitkaş'ta Gabriel Paulista ameliyat oldu!

Beşitkaş'ta Gabriel Paulista ameliyat oldu!

Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv maçında sakatlanan Gabriel Paulista'nın ameliyat edildiğini açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 15:56
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Beşitkaş'ta Gabriel Paulista ameliyat oldu!

Beşiktaş Kulübü, Maccabi Tel Aviv maçında sakatlanan Gabriel Paulista'nın ameliyat olduğunu duyurdu.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile oynadığı müsabakada geçirdiği yaralanma sonrası sol kalça ön adale (rektus femoris) tendonunda tam kat yırtık saptanan oyuncumuz Gabriel Paulista, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından ameliyat edilmiştir. Cerrahi rektus femoris onarımı gerçekleştirilen Paulista'nın rehabilitasyon sürecine en kısa zamanda başlanacaktır. Gabriel Paulista'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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