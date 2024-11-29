Spor yazarları Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçını değerlendirdi

Rakibin 10 numarası Kanichowsky'nin atılan golden sonra asker selamı vermesi boşa değildi yani… Yazıklar olsun ki, katillerin temsilcisine, ceza kesmek şöyle dursun bir de tokat yedik… Aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar bekleyene ne denir bilirsiniz… Beşiktaş'ın sözde teknik direktörünün haftalardır yaptığı tam da budur işte… Dün yine Rashica ve Joe Mario ile başladı, ikisi de sıfır çekince 46'da çıkardı prenslerini!..