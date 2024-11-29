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Haberler Beşiktaş Spor yazarları Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçını değerlendirdi

Spor yazarları Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçını değerlendirdi

Son dakika Beşiktaş haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geldi. İsrail ekibi, Macaristan'da seyircisiz oynanan mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 08:41
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Spor yazarları Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR – ÇOK ÜZÜLDÜK

Beşiktaş, Maccabi karşısında ilk yarı yine bizleri çok üzdü. Uzun bir süredir futbolu neredeyse olmayan bir ülke takımına karşı bu futbol şok etti. 23. dakikada da geriye düştük. Bu dakikadan sonra biraz futbol oynamaya başlayan Beşiktaş, Rafa Silva ile durumu eşitledi. Rafa Silva'nın golü de olmasa neredeyse rakip kaleye gitmeyi beceremediğimiz bir ilk yarı izledik. İlk yarının uzatmalarında ceza sahası içerisine yapılan sert ortayı değerlendiren Maccabi yine öne geçti. Orada olan bir avuç Beşiktaşlının sesi statta yankılanmasa birazcık yüzümüz gülmeyecekti. İlk yarıya dair temennim; uyuyan ve bizim gibi maçı seyreden hocanın sarı kartı da olan Masuaku'yu çıkarmasıydı. İkinci yarıya üç değişiklikle başladık. Rashica, Udokhai ve Joao Mario kenara geldi. Yerlerine Ndour, Tayyip Talha ve Salih Uçan girdi.

Spor yazarları Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçını değerlendirdi

Bu değişikliklerle beraber ikinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Beşiktaş beraberlik golünü bulmak için baskılarını arttırdı. Birkaç pozisyon da üreten Kartal'ın bulduğu gol ofsayta takıldı. Ardından İmmobile kariyerindeki 2. penaltısını da kaçırdı ve hepimize hayal kırıklığı yaşattı. Hakikaten utandık. İsrail takımına yenilmek çok acı oldu. Artık bu gerçeği herkesin görmesi lazım. Müthiş transfer yanlışlarıyla takım bu hale geldi.

Spor yazarları Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçını değerlendirdi

Hocayı da ilk uçakla Hollanda'ya yollayın, süratle özümüze dönelim. Maalesef bu oyuncular ve futbolla Beşiktaş'ı bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa'da daha yukarıda görmemiz mümkün değil. Hızla mali yükü azaltıp özümüze dönüp önümüzdeki yılın takımını hazırlamak için kolları sıvayın. Benden size abi tavsiyesi.

Spor yazarları Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR – HARAM OLSUN

Artık kesinlikle eminim, Beşiktaş yönetimindeki karar vericilerin basiretleri bağlanmış!.. Öyle olmasa Tel Aviv maçına şu vasat teknik adamla çıkmazlardı… Futbolcuların yürüyecek halleri yok, çünkü moralsizler, hocaya olan inançlarını yitirmişler, çalım ya da şutu bırak penaltı atacak güçleri kalmamış… Oysa manevi olarak bir kupa almak kadar önemliydi bu maç… Siyonizmin esiri olmuş UEFA'nın tarafsız sahaya almasına tokat gibi cevap vermek, eze eze yenmek ve yeşil sahada mazlumların sesi olmak gerekirdi… Maccabi takımını, kuklası UEFA eliyle hala sahalarda tutan Siyonizm, katledilen bebelerin, insanlık suçlarının üzerine meşin topla örtmeye çalışıyor besbelli..

Spor yazarları Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçını değerlendirdi

Rakibin 10 numarası Kanichowsky'nin atılan golden sonra asker selamı vermesi boşa değildi yani… Yazıklar olsun ki, katillerin temsilcisine, ceza kesmek şöyle dursun bir de tokat yedik… Aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar bekleyene ne denir bilirsiniz… Beşiktaş'ın sözde teknik direktörünün haftalardır yaptığı tam da budur işte… Dün yine Rashica ve Joe Mario ile başladı, ikisi de sıfır çekince 46'da çıkardı prenslerini!..

Spor yazarları Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçını değerlendirdi

Yazıklar olsun sana Giovanni, elindeki kadroyu o kadar kötü kullandın ki, aldığın her kuruş haram, zıkkım olsun. Neyse Başkan Hasan Arat hiç bilmediği futboldan elini çektiğine göre sayın Hüseyin Yücel, sayın Onur Göçmez, lütfen, bir an bile düşünmeden gönderin şu Hollanda köylüsünü… Gönderin ve Beşiktaş'ı kurtarın. O da gidip çiftçilik yapsın…

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