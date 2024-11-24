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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Arabistan'dan 60 milyonluk kanat! Kiralık olarak

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Arabistan'dan 60 milyonluk kanat! Kiralık olarak

Beşiktaş'ta yönetim rotasını Suudi Arabistan Pro Ligi’ne çevirdi. Kanat sorununu Diaby’i kiralayarak çözme yoluna gideceği iddia edildi. Bunun için Fransız oyuncu ile temasa geçmesi bekleniyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Arabistan'dan 60 milyonluk kanat! Kiralık olarak

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Kanat oyuncusu arayan Beşiktaş rotasını Suudi Arabistan'a çevirdi. Al-Ittihad'da forma giyen 25 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Moussa Diaby'i gündemine aldı. Aston Villa'dan 60 milyon euro karşılığında Al-Ittihad'a transfer olan tecrübeli futbolcu Arabistan'da 12 maçta 1 gol 10 asist katkısı yaptı. Paris Saint-Germain altyapısında yetişen Al İttihad'da forma giyen 25 yaşındaki Fransız futbolcu sol ayağını etkili kullanmakta olup her iki kanatta da görev yapabilmektedir. DIABY, sol ayağı ile içeri kat ederken ters kanat rolünü tercih ediyor. Fransız oyuncu, temposu ve savunma oyuncularının arasına girmeyi sevmesiyle sık sık Arjen Robben'e benzetiliyor. Top sürme becerileri de bir başka artısı olarak dikkat çekiyor. Asistlik istatistikleri de skora yatkınlığını gösteriyor. Yıldız futbolcunun performansı tüm ekiplerin ilgisini çekerken, Beşiktaş yönetiminim Diaby'e kiralık teklifi yapacağı belirtiliyor.

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