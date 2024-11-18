Derbi Beşiktaş’ın

Beşiktaş United Payment, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde konuk olduğu Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Shameeka Fishley, 27. dakikada Donjeta Halilaj kaydetti. Müsabaka sonunda iki takımın futbolcuları kısa bir süre tartışma yaşadı.

GELİŞMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını vurgulayan Beşiktaş United Payment'ta teknik direktör Mesut Kır, "Sakatlıklar bizim başımızı ağrıtmıştı. Son dönemde toparlandık. Oyunumuzu geliştirdik. Gol yemeden derbiyi kazanmak kıymetli. Daha çok gol atabilirdik. Oyunumuz daha da gelişecek. Sadece 9 hafta bitti. Biz gelişmeye ve çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.