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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Maccabi Tel Aviv maçı hakkında açıklama!

Beşiktaş'tan Maccabi Tel Aviv maçı hakkında açıklama!

Beşiktaş, resmi sosyal medya hesabından UEFA Avrupa Ligi'nde 28 Kasım'da karşı karşıya geleceği Maccabi Tel Aviv'le olan maçının Macaristan'da ve seyircisiz oynanacağını açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 19:36 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 19:42
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Beşiktaş'tan Maccabi Tel Aviv maçı hakkında açıklama!

Beşiktaş, resmi sosyal medya hesabından UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 28 Kasım'da karşı karşıya geleceği Maccabi Tel Aviv'le olan maçının Macaristan'da ve seyircisiz oynanacağını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv Maçı Seyircisiz Olarak Macaristan'ın Debrecen Şehrinde Oynanacak Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi müsabakasının kulübümüzün UEFA ve UEFA'ya bağlı ülke federasyonları ve yerel makamlar ile yaptığı görüşmeler neticesinde ev sahipliği yapmayı kabul eden tek ülke olan Macaristan'ın Debrecen kentinde oynanmasına karar verilmiştir. Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçının seyircili olarak oynanması hususunda Macaristan yerel makamları ile anlaşmaya varılmış olsa da Macaristan yerel yetkilileri, Ajax-Maccabi Tel Aviv maçında yaşanan olayları gerekçe göstererek bugün müsabakanın seyircisiz olarak oynanmasına karar vermiştir. Beşiktaş – Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi müsabakası, 28 Kasım 2024 tarihinde Macaristan Debrecen Nagyerdei Stadyumu'nda taraftarlara kapalı olarak oynanacaktır. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına taraftarlarımızdan söz konusu müsabaka ile ilgili olarak seyahat programı yapmamalarını önemle rica ederiz." ifadeleri yer aldı.

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