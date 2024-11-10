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Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ | Jonas Svensson'dan Başakşehir maçı açıklaması! "Mutsuz durumdayız"

BEŞİKTAŞ HABERİ | Jonas Svensson'dan Başakşehir maçı açıklaması! "Mutsuz durumdayız"

Başakşehir deplasmanından golsüz beraberlik ile ayrılan Beşiktaş'ta Jonas Svensson açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika BJK spor haberi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2024 Pazar 21:31
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BEŞİKTAŞ HABERİ | Jonas Svensson'dan Başakşehir maçı açıklaması! "Mutsuz durumdayız"

Başakşehir deplasmanından golsüz beraberlik ile ayrılan Beşiktaş'ta Jonas Svensson açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"MUTSUZ DURUMDAYIZ"

Başakşehir zor bir rakip, istediğimiz sahada yapamadık. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz ama galip gelemedik, mutlu değiliz. İki takım da fırsatlar buldu, üç puan alamadığımız için mutsuz durumdayız. Çalışacağız, bu sonuçları düzeltmek istiyoruz. Son üç maçta aldığımız sonuçlar değiştirmemiz gerekli.

Herkesin takıma dönmesini bekliyoruz. Hücum hattında sakatlıklar var, herkes döndükten sonra daha iyi olacağımızı düşünüyorum.

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