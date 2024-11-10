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Haberler Beşiktaş Başakşehir 0-0 Beşiktaş | MAÇ SONUCU – ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Başakşehir 0-0 Beşiktaş | MAÇ SONUCU – ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig’in 12. Haftasında Beşiktaş, Başakşehir deplasmanına çıktı. İstanbul ekiplerinin kıran kırana mücadelesi 0-0 beraberlik ile sonuçlandı. İşte detaylar…

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2024 Pazar 20:58 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2024 Pazar 20:58
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Başakşehir 0-0 Beşiktaş | MAÇ SONUCU – ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında heyecan hız kesmeden devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö deplasmanından 3 puan ile ayrılan Beşiktaş, Konferans Ligi'nde boy gösteren ve Kopenhag deplasmanından beraberlik ile ayrılan RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 0-0 eşitlik ile sonlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Mücadele 10 Kasım Pazar günü saat 19:00'da Turgut Doman'ın düdüğü ile başladı.

İlk yarıda birbirine üstünlük kurmak isteyen ekipler, topu filelerle buluşturmayı başaramadı ve devre arasına 0-0 beraberlik ile gidildi.

İkinci yarıda iki İstanbul takımı da tempoda vites arttırmasına rağmen gol girişimlerinde sonuç alamadı ve karşılaşma 0-0 beraberlik ile sonlandı.

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