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Haberler Beşiktaş

Spor yazarları Lyon - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Son dakika Beşiktaş haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nin 3. maçında Lyon ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Lyon - Beşiktaş maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 08:54
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Spor yazarları Lyon - Beşiktaş maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR – MAHŞERİN 4 ATLISI!

Anadolu'nun kuytu bir köşesinde hangi temiz kalpli vatandaşımız dua etti de kabul oldu bilmiyorum ama o her kimse Allah ondan razı olsun!.. Çünkü Van Bronckhorst'un bunca hatasına, Muçi, Joao Mario ve Ndour'un silik oyunlarına, sağ kanada çekildiği için etkisiz eleman haline gelen Rafa'nın çaresizliğine rağmen yedi net pozisyon verip, hiç gol yemedik..

Spor yazarları Lyon - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Cherki, Lacazette, Matic, Fofana, hepsi okumuş çocuklar... Hem teknik, hem çabuklar. Böyle bir rakibe karşı orta sahada basmak zorundasın ve bunu yapacak oyuncu Joao değil Salih'tir, El Musrati'dir. Bu basit gerçeği göremeyen bir teknik direktörü var Beşiktaş'ın. Şimdi sorsan, "Kazandık daha ne istiyorsun!?" der… Benim cevabım da muhtemelen şöyle olurdu: Sen dua et Gio, Gedson'un insanüstü oyununa, mücadele azmine, yüreğini çimlere serişine…

Spor yazarları Lyon - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Hudokhai'nin aynı şekilde uçana, kaçana yetişip, tekmeye kafa uzatmasına… Emirhan'ın aklına, yüreğine, boyuna, posuna… Aynı şekilde Ersin'in mükemmel kurtarışlarına, kariyer maçı oynamasına, Mert'i hiç aratmamasına… Bu mahşerin dört atlısı dışında her yerin döküldü senin. Biraz Masuaku, biraz da Swensson vardı…

Spor yazarları Lyon - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Dakika 85'te Semih, Onur ve Al Musrati'yi sonra da Salih'i aldın ya, işte onu en başta yapmalıydın. Lyon'un tek zaafı durağan savunması, onların arasına Semih'i salmalıydın İmmobile'yi değil.. Diyorum ya, kime, ne anlatıyoruz… Beşiktaş dün tarih yazdı, en başta Gedson sonra Uduokhai, sonra Emirhan ve Semih ile yazıldı bu tarih… Giovanni Van Bronckhorst'un tüm hatalarına rağmen bu zafer kazanıldıysa kıymetini bilmeli. Bu üç puan gerçekten altın değerinde. Daha değerlisi gelirse anca derbide gelir.

Spor yazarları Lyon - Beşiktaş maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR – KARTAL, ŞANSIYLA UÇTU!

UEFA Avrupa ligi 3. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş Lyon'a konuk oldu. Maçtan önce hepimizi derinden sarsan Ankara'da ki terör saldırısını lanetliyor, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İnşallah tekrarlarını bir daha yaşamayalım. Lyon karşısında Beşiktaş'ta siyah formasıyla sahadaki yerini aldı. Bu mücadeledeki en önemli eksiklik özellikle ateşleyici güç taraftarlarımızın tribünde olmamasıydı.

Spor yazarları Lyon - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Fizik üstünlüğü olan, iyi futbolculardan kurulu ve iyi pas trafiği olan bir takım olan Lyon ilk yarının genelinde topa hakim oldu ve pozisyonlar da üretti. Beşiktaş ilk yarının sonlarına doğru birkaç pozisyon bulsa da istediği golü bulamadı. Cher Ndour'u her geçen maç biraz daha beğeniyorum. Çok mücadele ediyor ve kendini geliştiriyor. İlerleyen günlerde daha da iyi olacak buna inanıyorum. Ayrıca Ersin'i de gösterdiği fedakarlıktan dolayı kutluyorum. Doktor raporuna rağmen sahada olmak istedi ve elinden geleni yaptı.

Spor yazarları Lyon - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Sabır, sabır, sabır diyorum... 60 dakikaya kadar bir şey de yazmayayım dedim ama sahada bu kadar varlık göstermeyen oyuncu var hocam. Çok iyisin, seni seviyoruz ama sahada mücadele düşmüş, takım yürüyor sen hala koşacak, mücadele edecek gençleri kenarda tutuyorsun. Rafa, Immobile kollektif atağında 67'de belki de Beşiktaş adına en net pozisyonu izledik. Hemen sonrasında da Beşiktaş'ın harika çocuğu Gedson Fernandes hepimizi şaşırttı.

Spor yazarları Lyon - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Bu tat vermeyen oyunda merkezden Rafa Silva'nın geliştirdiği atakta defansın arkasına muhteşem sızan Gedson Fernandes attığı harika golle Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Son dakikada uzatmalarda özellikle sahneye çıkan Uduokhai'yi de mücadelesinden dolayı tebrik etmek lazım. Beşiktaş, şansının da yaver gitmesiyle maçı kazandı ve hem muhteşem bir 3 puan aldı hem de Galatasaray derbisi öncesi tüm camiaya ve takıma moral oldu. Ayrıca Beşiktaş bu maçla beraber Emirhan ve Ersin'i de ilelebet kazanmış oldu.

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