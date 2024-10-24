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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş'tan O. Lyon'a olay gönderme! Yeni logo...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Lyon'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Galibiyet sonrası siyah beyazlı temsilcimizden Fransız ekibine olay bir gönderme geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 01:39 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 01:40
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Beşiktaş'tan O. Lyon'a olay gönderme! Yeni logo...

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda fransız temsilcisi Lyon'u 1-0 mağlup etti.

Groupama Stadyumu'nda oynanan maçta Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 71. dakikada Gedson Fernandes kaydetti. Gedson Fernandes, bu golle birlikte bu sezon çıktığı 14. resmi maçta 7. golünü kaydetmiş oldu.

Oynadığı son 5 resmi maçtan da galip ayrılan Lyon'un bu serisi, Beşiktaş maçıyla birlikte sona erdi.

Galibiyet sonrası Beşiktaş'tan Fransız ekibine olay bir gönderme geldi. Siyah beyazlı ekip sosyal medya hesabından Lyon'a üzerinde aslan yerine kedi bulunan yeni logo önerisinde bulundu.

İşte o paylaşım...

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