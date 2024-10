Beşiktaş'tan O. Lyon'a olay gönderme! Yeni logo...

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda fransız temsilcisi Lyon'u 1-0 mağlup etti.

Groupama Stadyumu'nda oynanan maçta Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 71. dakikada Gedson Fernandes kaydetti. Gedson Fernandes, bu golle birlikte bu sezon çıktığı 14. resmi maçta 7. golünü kaydetmiş oldu.

Oynadığı son 5 resmi maçtan da galip ayrılan Lyon'un bu serisi, Beşiktaş maçıyla birlikte sona erdi.

Galibiyet sonrası Beşiktaş'tan Fransız ekibine olay bir gönderme geldi. Siyah beyazlı ekip sosyal medya hesabından Lyon'a üzerinde aslan yerine kedi bulunan yeni logo önerisinde bulundu.

İşte o paylaşım...

New emblem for you. @OL pic.twitter.com/p1bMzg9Ueu