Beşiktaş - Konyaspor maçını spor yazarları değerlendirdi!

Gio çizgi ötesi bir teknik adam olsa takım 2-0 öne geçmişken, derbiyi ve Lyon deplasmanını da düşünüp İmmobile'yi çıkarır, Semih'i en öne, Can Keleş'i sola, Onur Bulut'u da sağ öne atardı! Böylece Konya risk alırken siz her iki kanadı da kapatmış olur ve onca pozisyonu vermezdiniz... Dahası Lyon ve G.Saray deplasmanları için de ders çalışmış olurdunuz... Ancak Gio yine ezberini bozmadı; çıkardı Semih'i, aldı Al Musrati'yi, ortayı üçledi, kanatları boşladı vesselam!.. Sonra baktı manzara kötü, çaresizce dediğimiz noktaya geldi ve en azından sağ öne Onur'u koydu... BRAVO!...