  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş

Beşiktaş - Konyaspor maçını spor yazarları değerlendirdi!

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 30'uncu dakikada penaltıdan Ciro Immobile ile 45+2'nci dakikada Rafa Silva kaydetti. Maçın ardından ardından spor yazarları maçı değerlendirdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2024 Pazartesi 09:20
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş - Konyaspor maçını spor yazarları değerlendirdi!

TURGAY DEMİR - GRİ PANTOLON, LACİVERT HIRKA!

Koyu gri pantolon üzerine lacivert hırka giyen karizmatik (!) bir teknik direktörü var Beşiktaş'ın!.. Kadroları, oyuna müdahaleleri gibi kıyafet seçimi de ezbere dayanıyor besbelli.

Beşiktaş - Konyaspor maçını spor yazarları değerlendirdi!

Konyaspor vasat bir takım.. Buna rağmen maç içinde skora ve sahadaki görüntüye göre tam beş kez müdahale etti kenar yönetimi… Bir şeyleri değiştirmeye çalıştı. Öte yandan İmmobile'nin penaltı golüyle öne geçip, Rafa Silva'nın şık golüyle rahatlayan Beşiktaş ortaya futbol olarak bir şey koyamazken, Giovanni son dakikalara kadar, seyretmek dışında hiç bir şey yapmadı!.. PES!

Beşiktaş - Konyaspor maçını spor yazarları değerlendirdi!

Beşiktaş'ın matematiğinde ortada iki savaşçı şart... Bunlardan biri Al Musrati, diğeri Gedson, tek alternatifleri ise Salih Uçan… Garip olan şu ki, Al Musrati sakatken o bölgede bir tek Salih'e şans vermedi Gio… NEDEN!? Sol kanatta ilk yazılması gereken oyuncu Can Keleş… Bu Beşiktaş metamatiğinin Pi Sayısı gibi bir şey… Peki hiç şans buldu mu!? HAYIR!

Beşiktaş - Konyaspor maçını spor yazarları değerlendirdi!

Gio çizgi ötesi bir teknik adam olsa takım 2-0 öne geçmişken, derbiyi ve Lyon deplasmanını da düşünüp İmmobile'yi çıkarır, Semih'i en öne, Can Keleş'i sola, Onur Bulut'u da sağ öne atardı! Böylece Konya risk alırken siz her iki kanadı da kapatmış olur ve onca pozisyonu vermezdiniz... Dahası Lyon ve G.Saray deplasmanları için de ders çalışmış olurdunuz... Ancak Gio yine ezberini bozmadı; çıkardı Semih'i, aldı Al Musrati'yi, ortayı üçledi, kanatları boşladı vesselam!.. Sonra baktı manzara kötü, çaresizce dediğimiz noktaya geldi ve en azından sağ öne Onur'u koydu... BRAVO!...

Beşiktaş - Konyaspor maçını spor yazarları değerlendirdi!

"Uzatma be adam, Beşiktaş 2-0 kazandı, çuvalla da gol kaçırdı" diyebilirsiniz!.. Peki Konyaspor ikinci yarının başlarında yüklenirken, Mert adeta karateci gibi ayağıyla topu çıkaramasa neler olurdu!.. Bir düşünün derim!.. Uzatmayalım, gri pantolon, lacivert hırkayla olmaz bu işler…

Beşiktaş - Konyaspor maçını spor yazarları değerlendirdi!

SİNAN VARDAR - BEŞİKTAŞ DERBİYE HAZIR!

Süper Lig'in 9. Haftasında Tümosan Konyaspor'la karşılaşan Beşiktaş Dolmabahçe'de kendi evinde tüm tribünler dolu şekilde oynadı. Pazar gündüz maçı olması sebebiyle herkes çocuklarıyla, eşleriyle maça rağbet gösterdi. Bu da harika bir aile görüntüsü ortaya koydu.

Beşiktaş - Konyaspor maçını spor yazarları değerlendirdi!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası nedeniyle tüm statta açılan Türk bayrakları, maç öncesi yapılan Cumhuriyetin Bekçisiyiz kareografisi tek telime ile muhteşemdi.

Beşiktaş - Konyaspor maçını spor yazarları değerlendirdi!

Ortama uygun olarak maça baskılı başlayan Beşiktaş ilk dakikalarda pek aradığını bulamasa da Semih'in yapmış olduğu atakla bulduğu penaltı golü maçı 1-0'a getirmeyi başardı. Özellikle bu maçta Semih'in kanatta gösterdiği performans ile kanatlar harika çalıştı.

Beşiktaş - Konyaspor maçını spor yazarları değerlendirdi!

İlk yarının son dakikalarında Rafa Silva'nın fıtsatçılığını konuşturarak yaptığı müthiş hareket maçın ilk yarısının 2-0'lık üstünlükle bitmesini sağladı. İkinci yarıda özellikle sahanın her tarafında baskı kuran bir Konyaspor izledik. Bu da Beşiktaş'ın oyun düzenini bozdu. Ali Çamdal'ı tebrik ederim harika bir Konyaspor yaratmış. Beşiktaş'ın da en büyük şansı Mert gibi bir kalecisinin olması.

Beşiktaş - Konyaspor maçını spor yazarları değerlendirdi!

Konyaspor'un özellikle ikinci yarıda ortaya koyduğu kora kor mücadele olsa da Beşiktaş gol pozisyonlarıda buldu. Bulduğu pozisyonları hunharca harcayan Beşiktaş başka bir gol bulamayınca mücadele 2-0 galibiyet ile tamamlandı.

Beşiktaş - Konyaspor maçını spor yazarları değerlendirdi!

Bence Beşiktaş bugün oynadığı futbolla Galatasaray derbisine de hazır bir görüntü ortaya koydu. Ayrıca Federasyon başkanı ve hakemler dik durumca hakemlerde böyle maç yönetiyor tebrik ediyorum.

Beşiktaş - Konyaspor maçını spor yazarları değerlendirdi!

MUSTAFA ÇULCU

Beşiktaş, Rafa Silva merkezli oynamaya devam ediyor. Rakip önlem alınca ikinci bir oyuncunun sahne alamaması düşündürücü! 3. bölgede oyun kalitesi yükselmeli. Konyaspor ikinci yarı daha etkiliydi. Çok adamla ileriye çıktığı anlarda Beşiktaş kontratakla pozisyonlar buldu. Muçi içeriye kat edişleri ile rakip savunmanın dengesini bozuyor. İmmobile, Muçi ve Gedson son vuruşlarda başarılı olabilseler fark artardı.

Beşiktaş - Konyaspor maçını spor yazarları değerlendirdi!

Oh be haftalar sonra iyi bir hakemlik performansı seyrettim, kutlarım. Ülke hakemliği bir köşeye sinmiş korku iklimi içinde tutunmaya çalışırken Kadir Sağlam umut oldu. Öyle ki 1 nolu yardımcının 20'de erken kaldırdığı hatalı ofsayt bayrağını düzeltecek kadar oyuna hakimdi. Beşiktaş lehine 28'de verdiği penaltıda çok iyi yere zamanında gelince anında refleks gösterdi ve doğru kararla VAR a bırakmadan penaltıyı verdi.

Beşiktaş - Konyaspor maçını spor yazarları değerlendirdi!

Eşleşen oyuncular arasında 3 ayrı zamanda farklı oyuncular arasında topsuz alanlarda basit temaslı didişmeler yaşandı bence hepsini kartsız yönetici kimliği ile çözebilirdi. Bu performansı onu 2 hafta sonra oynanacak Trabzonspor- Fenerbahçe maçının favori ismi yaptı.

F.Bahçe'den orta saha çıkarması!
Yazarlardan Samsunspor - F.Bahçe maçı değerlendirmeleri!
DİĞER
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran anlar! Yarışmacıdan duygulandıran "Gazze" kararı
Pensilvanya'daki iblis başı Fetullah Gülen geberdi! Ölüm haberini FETÖ'cüler duyurdu yeğeni doğruladı: Peş peşe paylaşımlar
Beşiktaş'ta rekor Bronckhorst ile kırıldı!
Mourinho'dan faul isyanı! "Bazı takımlara..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta rekor Bronckhorst ile kırıldı! Beşiktaş'ta rekor Bronckhorst ile kırıldı! 09:44
Yazarlardan Samsunspor - F.Bahçe maçı değerlendirmeleri! Yazarlardan Samsunspor - F.Bahçe maçı değerlendirmeleri! 09:27
"Seyretmek dışında hiçbir şey yapmadı" "Seyretmek dışında hiçbir şey yapmadı" 09:19
BUGÜNKÜ MAÇLAR ⚽ BUGÜNKÜ MAÇLAR ⚽ 09:08
Mourinho'dan faul isyanı! "Bazı takımlara..." Mourinho'dan faul isyanı! "Bazı takımlara..." 00:05
F.Bahçe 88'de yıkıldı! F.Bahçe 88'de yıkıldı! 00:05
Daha Eski
F.Bahçe'den gol öncesi faul itirazı! İşte o pozisyon F.Bahçe'den gol öncesi faul itirazı! İşte o pozisyon 00:05
F.Bahçe Samsun'da kayıp! İşte güncel puan durumu F.Bahçe Samsun'da kayıp! İşte güncel puan durumu 00:05
Kasımpaşa Alanya'da kazandı! Kasımpaşa Alanya'da kazandı! 00:05
F.Bahçe'de sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi F.Bahçe'de sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi 00:05
Gol ofsayta takıldı! İşte o pozisyon Gol ofsayta takıldı! İşte o pozisyon 00:05
Van Bronckhorst'tan sakatlık açıklaması! Lyon maçında olacak mı? Van Bronckhorst'tan sakatlık açıklaması! Lyon maçında olacak mı? 00:05