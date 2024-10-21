Beşiktaş - Konyaspor maçını spor yazarları değerlendirdi!
Süper Lig'in 9'uncu haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 30'uncu dakikada penaltıdan Ciro Immobile ile 45+2'nci dakikada Rafa Silva kaydetti. Maçın ardından ardından spor yazarları maçı değerlendirdi.
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Gio çizgi ötesi bir teknik adam olsa takım 2-0 öne geçmişken, derbiyi ve Lyon deplasmanını da düşünüp İmmobile'yi çıkarır, Semih'i en öne, Can Keleş'i sola, Onur Bulut'u da sağ öne atardı! Böylece Konya risk alırken siz her iki kanadı da kapatmış olur ve onca pozisyonu vermezdiniz... Dahası Lyon ve G.Saray deplasmanları için de ders çalışmış olurdunuz... Ancak Gio yine ezberini bozmadı; çıkardı Semih'i, aldı Al Musrati'yi, ortayı üçledi, kanatları boşladı vesselam!.. Sonra baktı manzara kötü, çaresizce dediğimiz noktaya geldi ve en azından sağ öne Onur'u koydu... BRAVO!...
"Uzatma be adam, Beşiktaş 2-0 kazandı, çuvalla da gol kaçırdı" diyebilirsiniz!.. Peki Konyaspor ikinci yarının başlarında yüklenirken, Mert adeta karateci gibi ayağıyla topu çıkaramasa neler olurdu!.. Bir düşünün derim!.. Uzatmayalım, gri pantolon, lacivert hırkayla olmaz bu işler…
SİNAN VARDAR - BEŞİKTAŞ DERBİYE HAZIR!
Süper Lig'in 9. Haftasında Tümosan Konyaspor'la karşılaşan Beşiktaş Dolmabahçe'de kendi evinde tüm tribünler dolu şekilde oynadı. Pazar gündüz maçı olması sebebiyle herkes çocuklarıyla, eşleriyle maça rağbet gösterdi. Bu da harika bir aile görüntüsü ortaya koydu.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası nedeniyle tüm statta açılan Türk bayrakları, maç öncesi yapılan Cumhuriyetin Bekçisiyiz kareografisi tek telime ile muhteşemdi.
Ortama uygun olarak maça baskılı başlayan Beşiktaş ilk dakikalarda pek aradığını bulamasa da Semih'in yapmış olduğu atakla bulduğu penaltı golü maçı 1-0'a getirmeyi başardı. Özellikle bu maçta Semih'in kanatta gösterdiği performans ile kanatlar harika çalıştı.
İlk yarının son dakikalarında Rafa Silva'nın fıtsatçılığını konuşturarak yaptığı müthiş hareket maçın ilk yarısının 2-0'lık üstünlükle bitmesini sağladı. İkinci yarıda özellikle sahanın her tarafında baskı kuran bir Konyaspor izledik. Bu da Beşiktaş'ın oyun düzenini bozdu. Ali Çamdal'ı tebrik ederim harika bir Konyaspor yaratmış. Beşiktaş'ın da en büyük şansı Mert gibi bir kalecisinin olması.
Konyaspor'un özellikle ikinci yarıda ortaya koyduğu kora kor mücadele olsa da Beşiktaş gol pozisyonlarıda buldu. Bulduğu pozisyonları hunharca harcayan Beşiktaş başka bir gol bulamayınca mücadele 2-0 galibiyet ile tamamlandı.
Bence Beşiktaş bugün oynadığı futbolla Galatasaray derbisine de hazır bir görüntü ortaya koydu. Ayrıca Federasyon başkanı ve hakemler dik durumca hakemlerde böyle maç yönetiyor tebrik ediyorum.
MUSTAFA ÇULCU
Beşiktaş, Rafa Silva merkezli oynamaya devam ediyor. Rakip önlem alınca ikinci bir oyuncunun sahne alamaması düşündürücü! 3. bölgede oyun kalitesi yükselmeli. Konyaspor ikinci yarı daha etkiliydi. Çok adamla ileriye çıktığı anlarda Beşiktaş kontratakla pozisyonlar buldu. Muçi içeriye kat edişleri ile rakip savunmanın dengesini bozuyor. İmmobile, Muçi ve Gedson son vuruşlarda başarılı olabilseler fark artardı.
Oh be haftalar sonra iyi bir hakemlik performansı seyrettim, kutlarım. Ülke hakemliği bir köşeye sinmiş korku iklimi içinde tutunmaya çalışırken Kadir Sağlam umut oldu. Öyle ki 1 nolu yardımcının 20'de erken kaldırdığı hatalı ofsayt bayrağını düzeltecek kadar oyuna hakimdi. Beşiktaş lehine 28'de verdiği penaltıda çok iyi yere zamanında gelince anında refleks gösterdi ve doğru kararla VAR a bırakmadan penaltıyı verdi.
Eşleşen oyuncular arasında 3 ayrı zamanda farklı oyuncular arasında topsuz alanlarda basit temaslı didişmeler yaşandı bence hepsini kartsız yönetici kimliği ile çözebilirdi. Bu performansı onu 2 hafta sonra oynanacak Trabzonspor- Fenerbahçe maçının favori ismi yaptı.
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