  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'tan maç öncesi açıklamalar

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Gaziantep FK maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Hollandalı çalıştırıcı deplasmanda 3 puan alarak Süper Lig'e namağluğ devam etmek istediklerini belirtti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2024 Pazar 18:29 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2024 Pazar 18:35
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'tan maç öncesi açıklamalar

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Gaziantep FK maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Hollandalı çalıştırıcı deplasmanda 3 puan alarak Süper Lig'e namağluğ devam etmek istediklerini belirtti.

"3 PUAN ALMAK İSTİYORUZ"

"Rakiplerimizin hepsine iyi hazırlanıyoruz. Lige iyi başladık. Sadece 2 gol yedik. Bunu bugün devam ettirmek istiyoruz. Rakip her zaman iyi olmak ister, Beşiktaş'a karşı kazanmak ister. İyi hazırlandık, bugün buradan 3 puan almak istiyoruz."

"BUGÜN EN ÖNEMLİ DETAY..."

"Kaliteli bir kadrosu var rakibimizin. Geçişte her takımı cezalandırabilirler. Ama biz buna hazırız. Kendi gücümüzü kullanmamız gerekiyor. Rakibin her şeyini vereceğini bilmemiz gerekiyor. Biz tempolu, hareketli bir oyun oynamamız gerekiyor. Bugün en önemli detay bu olacak."

Beşiktaş'ın Gaziantep 11'i açıklandı!
Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
DİĞER
26’lık koca delikanlı oldu! Akasya Durağı’nın haylaz Can’ı Erimşah Bora değişimiyle pes dedirtti! Son halini görünler küçük dilini yuttu
Filistin'e destek İsrail'e lanet! Soykırımın yıl dönümünde Türkiye ayakta! Üsküdar'da miting tüm illerde yürüyüş
Samsun seriye bağladı!
Fatih Terim'den İtalyan basınına flaş açıklamalar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın Gaziantep 11'i açıklandı! Beşiktaş'ın Gaziantep 11'i açıklandı! 18:01
G.Saray - Alanyaspor | 11'ler açıklandı G.Saray - Alanyaspor | 11'ler açıklandı 17:35
Juventus 88'de yıkıldı! Juventus 88'de yıkıldı! 16:55
Başkentte kazanan yok! Başkentte kazanan yok! 16:44
Juventus'ta eylül ayının oyuncusu Kenan Yıldız! Juventus'ta eylül ayının oyuncusu Kenan Yıldız! 16:16
Adana Demirspor - Samsunspor | CANLI Adana Demirspor - Samsunspor | CANLI 15:50
Daha Eski
Konyaspor 90+6'da güldü! Konyaspor 90+6'da güldü! 15:32
Fatih Terim'den İtalyan basınına flaş açıklamalar! Fatih Terim'den İtalyan basınına flaş açıklamalar! 14:56
Galatasaray - Alanyaspor maçı hangi kanalda? Galatasaray - Alanyaspor maçı hangi kanalda? 14:47
Gaziantep - Beşiktaş maçı yayın bilgileri! Gaziantep - Beşiktaş maçı yayın bilgileri! 14:41
Galatasaray - Alanyaspor maçı yayın bilgileri! Galatasaray - Alanyaspor maçı yayın bilgileri! 14:35
TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI BİLET FİYATLARI 2024 TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI BİLET FİYATLARI 2024 14:25