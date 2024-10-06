Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'tan maç öncesi açıklamalar

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Gaziantep FK maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Hollandalı çalıştırıcı deplasmanda 3 puan alarak Süper Lig'e namağluğ devam etmek istediklerini belirtti.

"3 PUAN ALMAK İSTİYORUZ"

"Rakiplerimizin hepsine iyi hazırlanıyoruz. Lige iyi başladık. Sadece 2 gol yedik. Bunu bugün devam ettirmek istiyoruz. Rakip her zaman iyi olmak ister, Beşiktaş'a karşı kazanmak ister. İyi hazırlandık, bugün buradan 3 puan almak istiyoruz."

"BUGÜN EN ÖNEMLİ DETAY..."

"Kaliteli bir kadrosu var rakibimizin. Geçişte her takımı cezalandırabilirler. Ama biz buna hazırız. Kendi gücümüzü kullanmamız gerekiyor. Rakibin her şeyini vereceğini bilmemiz gerekiyor. Biz tempolu, hareketli bir oyun oynamamız gerekiyor. Bugün en önemli detay bu olacak."