Beşiktaş Avrupa devlerini solladı! İşte o flaş istatistik

Giovanni van Bronckhorst'un öğrencileri gole doymuyor. Takvim'in haberine göre siyah beyazlılar; bu sezon Real Madrid, Barcelona, PSV ve Bayern Münih'in adının olduğu listede yer aldı. Öte yandan Kartal, Avrupa ve ligde attığı 24 golle 3.00 ortalama yakaladı ve birçok dev kulübü de geride bıraktı. Bu takımların arasında; PSG, Marsilya, Stuttgart, Leverkusen ve Nice gibi çok güçlü ekipler yer alıyor. Siyah-Beyazlılar, Süper Kupa maçında G.Saray'ı 5-0 yenerek flaş bir zafere imza atmıştı. Lige Samsunspor (2 gol), Antalyaspor (4 gol) ve Sivasspor (2 gol) galibiyetleriyle başlayan Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından oynadığı ilk karşılaşmada Trabzon'la 1-1 berabere kalmıştı. Avrupa Ligi play-off turunda, Lugano'yla deplasmanda 3-3 berabere kalan Kartal, rakibini Dolmabahçe'de 5-1'lik skorla geçmişti. Son olarak Beşiktaş, Eyüp'ü 2-1 yenmişti.