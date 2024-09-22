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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş - Eyüpspor maçı CANLI İZLE | Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş evinde Eyüpspor'u konuk ediyor. Ligde namağlup yoluna devam eden iki takım Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Giovanni van Bronckhorst yönetiminde sezona iyi bir giriş yapan siyah beyazlılar taraftarı önünde galibiyet almak istiyor. Arda Turan ile çıkış yakalayan Eyüpspor ise zorlu deplasmandan puanlar almak için sahaya çıkıyor. Beşiktaş - Eyüpspor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2024 Pazar 19:52
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Beşiktaş - Eyüpspor maçı CANLI İZLE | Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Eyüpspor kozlarını paylaşıyor. Ligde namağlup yoluna devam eden iki takım Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Giovanni van Bronckhorst yönetiminde sezona iyi başlayan Beşiktaş taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Arda Turan ile çıkış yakalayan Eyüpspor ise zorlu deplasmandan puanlarla dönmek için sahaya çıkıyor. Zorlu karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalıyor.

BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masukau, Al-Musrati, Gedson, Joao Mario, Rafa Silva, Rashica, Immobile

Eyüpspor: Berke Özer; Caner Erkin, Claro, Robin, Dubois; Melih, Samu Saiz, Midtsjo; Ahmed Kutucu, Emre, Thiam

BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Beşiktaş - Eyüpspor maçı 22 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başladı. beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

KARTAL AVANTAJ PEŞİNDE

Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş, haftaya 10 puanla 3. sırada girdi.

Siyah-beyazlı ekip, şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı haftada hanesine 3 puan yazdırarak avantaj elde etmeye çalışacak.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden ikas Eyüpspor ise oynadığı 5 mücadelenin 2'sini kazandı, 3'ünden beraberlikle ayrıldı. Eflatun-sarılılar, 9 puanla 5. basamakta yer aldı.

Beşiktaş, geçen sezon Türkiye Kupası 5. turunda oynanan müsabakada Eyüpspor'u 4-0 mağlup etmişti.

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