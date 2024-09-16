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Haberler Beşiktaş

Rakip 10 kişi kaldı ama gol atamadık

Bronckhorst: Baskıdan çıkmak için kırmızı kart bize yardımcı oldu. Ama kırmızı karttan sonra iyi reaksiyon gösteremedik. Kolay bir gol yedik

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2024 Pazartesi 06:50
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Rakip 10 kişi kaldı ama gol atamadık

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Trabzonspor mücadelesi sonrası konuştu:

"Baskıdan çıkmak için kırmızı kart bize yardımcı oldu. Ama kırmızı karttan sonra iyi reaksiyon gösteremedik. Kolay bir gol yedik. İlk yarının sonunda en iyi oyunu sergilediğimiz süreydi, golü de bulduk. İkinci yarıdaki performansımızdan dolayı mutsuzum. 10 kişiye karşı daha fazla fırsat bulmalıydık."

"Elimizden geleni yaptık ama bugün iki puanı kaybeden tarafız."

"2-3 gol atabilirdik, golü yememiz işi zorlaştırdı. Rakip 10 kişi daha az boşluk verdi. Hızlı hareketler yapmamız gerekiyordu. Bunları yaparken en yüksek hızda gerçekleştirmedik."

"İkinci yarıda bunu istedik ama yapmadık. Bu maçtan bir şeyler öğreniyoruz. Genel olarak savunma yapmak, hücum yapmaya kıyasla daha kolay olur."

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