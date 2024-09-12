Mane bitiyor

YAZ transfer döneminde yaptığı İmmobile, Rafa Silva ve Paulista gibi flaş transferlerle sezona çok hızlı giren Beşiktaş bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Kara Kartal, Suudi Arabistan'ın Al Nassr kulübünde oynayan dünyaca ünlü futbolcu Sadio Mane'yi bitirmek üzere. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat geçen hafta Suudi Arabistan'a giderek, aynı zamanda yakın dostu olan Al Nassr Başkanı Musalli El-Muammer ile görüşme gerçekleştirmişti. Transfer için son pürüzler kalırken Başkan Arat ve yöneticiler Suudi kurmaylarla son detayları görüşüyor.

İLK 11'İN DEĞİŞMEZ OYUNCUSU OLACAK

Mane de gözden çıkarıldığı Al Nassr'da daha fazla oynamak istemediği ve kariyerine yarışmacı bir takım olan Beşiktaş'ta devam etme arzusunda olduğu için Beşiktaş'a sıcak bakıyor. Bir süredir teknik direktör Giovanni van Bronkhorst'un raporunu bekleyen siyah-beyazlı yönetim, Saido Mane hakkında olumlu geri dönüş aldı. Transfer edilmesi durumunda direkt ilk 11'de oynatacağını ifade eden teknik direktör Giovanni van Bronkhorst, topu yönetime atıp transferin bitirilmesini istedi.

Mane 2023- 24 sezonunda; 46 maça çıktı. Senegalli, 19 gol ve 11 asist ile takımına katkı sağladı. Öte yandan birçok farklı takımının transfer gündeminde yer alan Mane'nin güncel piyasa değeri, 15 milyon euro.