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Beşiktaş'ın Oxlade-Chamberlain kararı!

Siyah beyazlı yönetim Oxlade-Chamberlain'in transfer süreci ile ilgili oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirdi. İşte görüşmenin sonunda İngiliz oyuncu için verilen son karar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2024 Çarşamba 06:50
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Beşiktaş'ın Oxlade-Chamberlain kararı!

Kadrosundaki yabancı sayısını düşürerek yeni transferlere yer açmak isteyen Beşiktaş, Vincent AboubakarHatayspor'a göndermesinin ardından iki isimle daha yollarını ayırmak üzere harekete geçmişti. Bu isimlerden biri olan Alex Oxlade-Chamberlain, daha önce Eyüpspor ile görüşmüş ve teklifi reddetmişti. Ardından İngiliz yıldıza Antalyaspor talip oldu. Kırmızı beyazlılar, transfer tahtalarını açmaları halinde Beşiktaş'ın bir diğer yollarını ayırmak istediği isim olan Amartey'i kadrolarına katabileceklerini iletti.

OX BEŞİKTAŞ'TA KALMAKTA ISRARCI

Chamberlain, Akdeniz ekibinin de teklifini reddetti ve Beşiktaş'ta kalmayı düşündüğünü hem Antalyaspor'a hem de kendi kulübüne bildirdi. Sabah gazetesinde yer alan habere göre önce Eyüpspor, ardından da Antalyaspor'un tekliflerini reddeden 31 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı idarecilerle görüştü. Görüşmelerin ardından oyuncunun yola Beşiktaş ile devam etmesine karar verildi

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