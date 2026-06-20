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Haberler Dünya Kupası Almanya-Fildişi Sahili | CANLI İZLE

Almanya-Fildişi Sahili | CANLI İZLE

FIFA 2026 Dünya Kupası E Grubu'nda Almanya ile Fildişi Sahili karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2026 22:47
Almanya-Fildişi Sahili | CANLI İZLE

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan Almanya-Fildişi Sahili mücadelesi ile devam ediyor. E Grubu'ndaki ilk maçlarında sahadan galibiyet ile ayrılmış 2 takım, bu kritik karşılaşmada rakibine karşı üstün gelerek liderlik yolunda önemli bir adım atmak istiyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

ALMANYA-FİLDİŞİ SAHİLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

20 Haziran Cumartesi günü TSİ 23.00'te başladı. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

ALMANYA-FİLDİŞİ SAHİLİ MAÇI İLK 11'LER

Almanya: Neuer, Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown, Pavlovic, Nmecha, Sane, Musiala, Wirtz, Havertz.

Fildişi Sahili: Fofana, Singo, Agbadou, Kossounou, Konan, Kessie, Sangare, Oulai, Bonny, Diomande, Diallo.

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