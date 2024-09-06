Acil çözüm aranıyor

Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Beşiktaş yoğun bir mesai harcıyor. Özellikle Amartey ve Chamberlain konusunda görüşmeler büyük bir hızla devam ediyor. İki oyuncunun en azından kiralık olarak başka bir takıma gönderilmesi düşünülüyor. Beşiktaş bu şekilde hem maaş konusunda rahatlama hem de yabancı kontenjanında yer açma planı üzerinde duruyor. Siyah beyazlılar transfer döneminin başından beri bu konuda ciddi adımlar attı. Kadrodaki yabancılardan Muleka ve Colley kiralık giderken; Rosier, Montero, Hasic ve Rebic'in sözleşmeleri sona erdirilmişti.