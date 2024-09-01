Beşiktaş liderlik aşkına sahaya çıkıyor! İşte Sivasspor maçı 11'i

Gıovannı van Bronckhorst önderliğinde Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayan Beşiktaş, taraftarı önünde Net Global Sivasspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'ndaki mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Ligde 3. haftayı bay geçen siyah beyazlı ekip, geride kalan 2 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle Necip Uysal ve izinli olan Vincent Aboubakar bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

UDUOKHAI FORMA BEKLIYOR

Öte yandan Beşiktaş'ın yeni transferi Felix Uduokhai, Sivasspor maçında görev alması halinde ilk kez siyah beyaz formayı giyecek. Taraftarların karşısına çıkmak için sabırsızlandığını söyleyen Nijerya asıllı Alman oyuncu, "Hocamız görev verirse bugün elimden gelen herşeyi yapacağım. Sahada olup taraftarlarla birlikte galibiyeti kutlamak için can atıyorum" dedi.

İŞTE KARŞILAŞMANIN MUHTEMEL 11'LERİ:

Beşiktaş: Mert, Paulista, Colley, Emirhan, Svensson, Fernandes, Al-Musrati, Rashica, Silva, Semih, Immobile

Sivasspor: Nikolic, Radakovic, Sonko, Camara, Murat, Bieganski, Charisis, Emrah, Pritchard, Turgunboev, Manaj