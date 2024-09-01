Haberler Beşiktaş

Beşiktaş liderlik aşkına sahaya çıkıyor! İşte Sivasspor maçı 11'i

Gıovannı van Bronckhorst önderliğinde Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayan Beşiktaş, taraftarı önünde Net Global Sivasspor'u konuk edecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2024 Pazar 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş liderlik aşkına sahaya çıkıyor! İşte Sivasspor maçı 11'i

Gıovannı van Bronckhorst önderliğinde Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayan Beşiktaş, taraftarı önünde Net Global Sivasspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'ndaki mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Ligde 3. haftayı bay geçen siyah beyazlı ekip, geride kalan 2 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle Necip Uysal ve izinli olan Vincent Aboubakar bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

UDUOKHAI FORMA BEKLIYOR

Öte yandan Beşiktaş'ın yeni transferi Felix Uduokhai, Sivasspor maçında görev alması halinde ilk kez siyah beyaz formayı giyecek. Taraftarların karşısına çıkmak için sabırsızlandığını söyleyen Nijerya asıllı Alman oyuncu, "Hocamız görev verirse bugün elimden gelen herşeyi yapacağım. Sahada olup taraftarlarla birlikte galibiyeti kutlamak için can atıyorum" dedi.

İŞTE KARŞILAŞMANIN MUHTEMEL 11'LERİ:

Beşiktaş: Mert, Paulista, Colley, Emirhan, Svensson, Fernandes, Al-Musrati, Rashica, Silva, Semih, Immobile

Sivasspor: Nikolic, Radakovic, Sonko, Camara, Murat, Bieganski, Charisis, Emrah, Pritchard, Turgunboev, Manaj

F.Bahçe'den bir bomba transfer daha!
F.Bahçe'den çifte bomba! Mourinho isterse imza atacaklar
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya'da ayrılığı duyurdular! İşte yıldız oyuncunun yeni rotası...
Netflix yine haddini aştı: Adaya barış getiren Türk askerini sivil katliamıyla suçlayan skandal Rum dizisini yayınlayacak!
Mario Kartal oluyor!
G.Saray'dan Rabiot bombası! Teklif yapıldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barcelona gol oldu yağdı! Barcelona gol oldu yağdı! 01:41
Keçiörengücü ile Boluspor yenişemedi! Keçiörengücü ile Boluspor yenişemedi! 01:41
McLaren Monza'da ilk çizgiden başlayacak! McLaren Monza'da ilk çizgiden başlayacak! 01:40
Arsenal beraberlikle yetindi! Arsenal beraberlikle yetindi! 01:40
Beşiktaş'ın Sivasspor hazırlıkları tamam Beşiktaş'ın Sivasspor hazırlıkları tamam 01:40
Eyüpspor'un golcüsü Avusturya yolcusu Eyüpspor'un golcüsü Avusturya yolcusu 01:40
Daha Eski
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maçların oynanacağı tarihler açıklandı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maçların oynanacağı tarihler açıklandı 01:40
İşte 3 büyüklerin Avrupa'daki rakipleri İşte 3 büyüklerin Avrupa'daki rakipleri 01:40
Wilfried Zaha, G.Saray'a veda etti! Wilfried Zaha, G.Saray'a veda etti! 01:40
Morutan o takıma geri döndü! Morutan o takıma geri döndü! 01:40
A Milli Takım'ımızın aday kadrosu açıklandı! A Milli Takım'ımızın aday kadrosu açıklandı! 01:40
Hermoso'dan G.Saray'ı yıkan haber! Yeni takımı belli oldu Hermoso'dan G.Saray'ı yıkan haber! Yeni takımı belli oldu 01:38