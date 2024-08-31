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Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel'den İsrail açıklaması: Pabuç bırakmayacağız

Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Maccabi Tel Aviv maçı hakkında sert açıklama yaptı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 21:32 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 22:30
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Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel'den İsrail açıklaması: Pabuç bırakmayacağız

Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak 28 Kasım: Maccabi Tel Avivmaçı hakkında konuştu.

"PABUÇ BIRAKMAYACAĞIZ"

Tivibuspor'a konuşan Hüseyin Yücel: "İsrail, basın yoluyla lobi çalışmalarına başladı. Biz de elimizden geleni yapacağız. Öyle pabucu bırakmayacağız. Onların hayal ettiği gibi, basket maçlarındaki gibi tarafsız sahada oynamak söz konusu değil. O kadar çok çekiniyorlarsa buraya gelmemek yerine turnuvadan çekilsinler." ifadelerini kullandı.

Siyah beyazlılar Avrupa Ligi 5. maçında 28 Kasım Perşembe günü Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak.

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