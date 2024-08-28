Uduokhai’de islem tamam

Yenı sezon kadro yapılandırma çalışmalarına devam eden Beşiktaş, son olarak Bundesliga ekiplerinden FC Augsburg forması giyen 26 yaşındaki Nijerya asıllı Alman stoper Felix Uduokhai'yi 2024-2025 sezonu sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Kariyeri boyunca Almanya dışına çıkmayan Uduokhai, 1860 Münih, Wolfsburg ve Augsburg takımlarının formasını giydi. Augsburg formasıyla Bundesliga'da 33 maça çıkan Uduokhai rakip filelere 2 gol gönderdi. Toplam 251 müsabakada görev alan Nijerya asıllı Alman savunmacı, söz konusu maçlarda 12 kez de rakip fileleri sarsmayı başardı. Kariyeri boyunca hamle stoperi olması ile öne çıkan Paulista'nın yeni partneri solak Panzer, topla dikine çıkışları ve pas kalitesi ile ön plana çıkıyor

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ

Beşıktaş'ın yeni transferi Felix Uduokhai, Kara Kartal'ın YouTube kanalına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğini belirterek, "Beşiktaş dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesi, aynı zamanda da fantastik bir kulüp. Sadece taraftarları düşünmek bile neden burada olduğumu anlatıyor. Çok söze gerek yok" dedi. Siyah-beyazlı kulüpten teklif aldığında Mario Gomez'i aradığını söyleyen Uduokhai, "Mario bana, 'Böyle bir şansın varsa sakın kaçırma' dedi. Benim için çok etkili bir görüşmeydi" ifadelerini kullandı. Alman futbolcu, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile fikir alışverişinde bulunduğunu, sistem ve kulüp hakkında konuştuklarını söyledi.

AYAĞININ TOZUYLA İDMANDA

Beşıktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın sahasında İsviçre'nin Lugano ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. Yeni transfer Felix Uduokhai'nin takımla ilk kez çalıştığı antrenman, taktiksel çift kale maçla tamamlandı. Çocuğunun rahatsızlığından dolayı Giovanni van Bronckhorst'tan izin alarak ülkesi Kamerun'a giden Vincent Aboubakar, antrenmanda yer almadı.

TURP GİBİ

Sağlık kontrolleri kapsamında detaylı kan tetkikleri yapılan Uduokhai; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

OYUN KURMAYI SEVİYORUM

Bir savunma oyuncusu olarak her zaman son hamleyi yapacağını vurgulayan Uduokhai, "Defansın dışında toplu oyunda da iyiyim. Top ayağımdayken de rahatım ve geriden oyun kurmayı seviyorum. Yeteneklerim ve tekniğimle elimden geldiğince takımıma yardımcı olmak istiyorum" açıklamasını yaptı.