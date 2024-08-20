Hasan Arat'tan flaş transfer sözleri! "Beşiktaşlı çocukları sevindireceğiz"

Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat, sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu. Arat'ın özellikle transfere dair o sözleri dikkat çekti.

İŞTE HASAN ARAT'IN AÇIKLAMALARI:

Türkiye'de birçok kulübün yaşadığı bir sıkıntı, bizde biraz daha fazla. Çok fazla kontratlı bir oyuncu. Sayı düştüğü için o oyuncular gitmeden yeni oyuncu alamıyorsunuz. Çok ağır şartlar var. Biz bunu büyük bir hassasiyetle, şikayet etmeden götürmeye çalışıyoruz. Size çok net bir örnek veriyorum, Amir'in Rize'ye gidişi ile Ndour'un gelişi arasındaki saat farkına bakın. Birisi gittiği anda bizim anlaştığımız oyuncular genelde hazır oluyor. Hemen devreye sokuyoruz. 15 Eylül'e kadar olan planlama daha erken bitebilir. Çok çetin pazarlıklar içerisindeyiz. Gitmek istemiyorlar. Kontratlar öyle kontratlar ki...

Beşiktaş'ın sırtında büyük bir yük. Kararlıyız, çalışıyoruz, çok zor. Ama taraftara yansıtmak istemiyor. Taraftar bunu duymak istemiyor. Taraftar heyecan duymak, mutlu olmak istiyor. Bizim birinci önceliğimiz Beşiktaşlı çocukların mutluluğu. Onlar mutlu olursa, hepimiz mutlu oluruz. Ben bu hafta ve Süper Kupa maçında şunu gördüm; Beşiktaşlı çocuklar mutlu. Artık Rafa, Paulista, Immobile, Semih diyorlar. Bizim kendi yıldızlarımız var. Semih, Demir Ege, Mustafa var. Beşiktaş kendi yıldızlarını yarattı.

Bugün altyapıdan en çok oyuncusu olan takım Beşiktaş'tır. İnşallah bu zor geçecek sezonda, uzun bir maraton var, bu uzun maratonda, sakin ve dikkatli olmamız lazım. Her maç yeni bir 90 dakikadır. Bunun sürdürülebilir olması önemli. Beşiktaş camiası olarak, ikinci başkanımız Hüseyin Yücel önderliğinde bu transfer toparlaması ve finali yakındır. Beşiktaş camiası huzurlu olsun. Eksiklerimizi biliyoruz. Çok iyi bir takımımızın olduğunun farkındayız. Derin bir kadro var bundan sonra. Herkes oynamak için mücadele edecek. Hocamızın önderliğinde inşallah Beşiktaşlı çocukları sevindireceğiz. Öyle düşünüyoruz.