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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın yeni adayı Riechedly Bazoer!

Teknık Direktör Van Bronckhorst stoper bölgesine takviye istedi. Siyah beyazlılar bu mevki için gündeme gelen isimlerden biri bonservisi AZ Alkmaar'da bulunan Riechedly Bazoer oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın yeni adayı Riechedly Bazoer!

Teknık Direktör Van Bronckhorst stoper bölgesine takviye istedi. Siyah beyazlılar bu mevki için gündeme gelen isimlerden biri bonservisi AZ Alkmaar'da bulunan Riechedly Bazoer oldu. 27 yaşındaki stoper aynı zamanda orta saha mevkisinde oynayabiliyor. Siyah beyazlılar, deneyimli futbolcuyla görüşmelere başladı. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Bazoer'in maddi konularda anlaşma sağlanması halinde kadroya dahil edileceği vurgulandı. Hollanda Milli Takımı'nın formasını 6 kez giydi. Bazoer, Az Alkmaar'dan önce Vitesse, Ajax, Wolfsburg, Porto ve Utrecht'te top koşturmuştu.

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