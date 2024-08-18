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Rashica: "Aslında iyi başlamadık maça ama..."

Beşiktaş - Alanyaspor maçının ardından Milot Rashica, maç ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte siyah beyazlı oyuncunun açıklamaları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 00:19
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Rashica: "Aslında iyi başlamadık maça ama..."

Trendyol Süper Lig'de 2. hafta oynanan Beşiktaş - Alanyaspor maçı 4 - 2 ev sahibi Beşiktaş'ın galibiyeti ile sonuçlandı. Maç sonrası Rashica, açıklamalarda bulundu.

"ASLINDA İYİ BAŞLAMADIK MAÇA AMA..."

"Bizim için önemli bir maçtı. 3 puanı aldık. Aslında iyi başlamadık maça ama oyunu kontrol altında tuttuk. Çok pozisyon bulduk. Maçı kazandık. İşi kendimiz kolaylaştırdık. Bu reaksiyonunuzdan dolayı mutluyuz."

"PLANIMIZ ÇOK NET"

"Çok şey değişti geçen seneden. Planımız çok net. Hocamız ne istediğini biliyor, onun istediklerini sahaya yansıtmak için elimizden geleni yapıyoruz. Gelen oyuncular da çok kaliteli. İyi bir grubumuz var. Böyle devam etmek istiyoruz."

"MUTLUYUM AMA..."

"Mutluyum ama önemli olan çok fazla gol atmamız, çok fazla pozisyona girmemiz. Kimin asist yaptığını, gol attığının önemi yok. Birbirimiz için savaşan bir takım olunca her şey kendiliğinden geliyor. Bunun için mutluyum"

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