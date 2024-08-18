Giovanni van Bronckhorst: Bu maça tekrardan bakacağız!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş sahasında Antalyaspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılarda Giovanni van Bronckhorst: açıklamalarda bulundu.

İŞTE BRONCKHORST'UN SÖZLERİ:

Tabii ki beklediğimiz başlangıç değildi. Ama bunlar futbolda olan şeyler. Benim hoşuma giden şey, gösterdiğimiz reaksiyon oldu. Enerjimiz yüksekti. Çok fazla pozisyon bulduk. Mutluyum gösterdiğimiz reaksiyondan dolayı.

Bu maça tekrardan bakacağız. Ama maçın içinde hissettiğim, ikinci golü çok basit yediğimizdi. Daha iyi yapabileceğimiz şeyler vardı. Geçişleri hızlı yaptık. Genel olarak oyundan dolayı mutluyum. Mutluyuz galibiyetten dolayı. Bu maçtan öğreneceğimiz şeyler tabii ki olacak.