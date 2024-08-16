TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Muleka piyangosu! İşte kasaya girecek rakam
Bu sezon yaptığı takviyelerle sezona flaş bir giriş yapan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Ndour'un takıma katılmasıyla birlikte gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Siyah beyazlıların Kongolu yıldızı Muleka'ya bir teklif daha geldi. İşte golcü oyuncunun transferinden kasaya girecek rakam. | BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Muleka, teklifleri değerlendirmeye alırsa Beşiktaş bonservis geliri elde ederek oyuncuyu gönderecek.
Beşiktaş kariyerinde 78 maça çıkan yıldız oyuncu 14 kez gol sevinci yaşadı.
Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan Muleka'nın sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
DİĞER