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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Muleka piyangosu! İşte kasaya girecek rakam

Bu sezon yaptığı takviyelerle sezona flaş bir giriş yapan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Ndour'un takıma katılmasıyla birlikte gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Siyah beyazlıların Kongolu yıldızı Muleka'ya bir teklif daha geldi. İşte golcü oyuncunun transferinden kasaya girecek rakam. | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 10:59
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Muleka piyangosu! İşte kasaya girecek rakam

Siyah-beyazlıların Demokratik Kongolu santrforu Jackson Muleka'ya, Suudi Arabistan kulübü Al Kholood'dan sonra bir teklif de Rusya'dan geldi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Muleka piyangosu! İşte kasaya girecek rakam

24 yaşındaki oyuncu için Suudiler, 500 bin Euro kiralama ücreti, 3 milyon 250 bin Euro da satın alma opsiyonu önermişti.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Muleka piyangosu! İşte kasaya girecek rakam

Sabah'ta yer alan habere göre; Rusya'dan gelen teklifin 4.5 milyon Euro'yu bulduğu belirtilirken Beşiktaş yönetiminin, Al Kholood'dan tekliflerini artırmalarını istediği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Muleka piyangosu! İşte kasaya girecek rakam

Muleka, teklifleri değerlendirmeye alırsa Beşiktaş bonservis geliri elde ederek oyuncuyu gönderecek.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Muleka piyangosu! İşte kasaya girecek rakam

Beşiktaş kariyerinde 78 maça çıkan yıldız oyuncu 14 kez gol sevinci yaşadı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Muleka piyangosu! İşte kasaya girecek rakam

Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan Muleka'nın sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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