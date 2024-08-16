TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Muleka piyangosu! İşte kasaya girecek rakam

Siyah-beyazlıların Demokratik Kongolu santrforu Jackson Muleka'ya, Suudi Arabistan kulübü Al Kholood'dan sonra bir teklif de Rusya'dan geldi.

24 yaşındaki oyuncu için Suudiler, 500 bin Euro kiralama ücreti, 3 milyon 250 bin Euro da satın alma opsiyonu önermişti.