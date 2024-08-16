Faye’ye 10 milyon euro

Beşiktaş için İspanya'dan Mikayil Faye iddiası gündeme geldi. İspanya'dan Sport'ta yer alan habere göre, Beşiktaş, Faye için Barcelona'ya 10 milyon euroluk teklifte bulundu. Barcelona'nın Faye için Rennes, Inter ve Porto'dan kiralama teklifi aldığı ancak Katalan ekibinin planının genç oyuncuyu bonservisiyle satmak ve sözleşmeye geri satın alma maddesi koymak olduğu öne sürüldü. Barcelona'nın Faye için bonservis beklentisinin ise 15 milyon euro olduğu öne sürüldü. Katalan ekibinin, genç oyuncuyu istediği rakama satması durumunda maaş bütçesi adına önemli bir kaynak yaratacağı kaydedildi. Faye'nin sözleşmesi 2027 yılına kadar sürüyor.