Beşiktaş'tan çok konuşulacak transfer teklifi! Barcelona'nın yıldızı için 10 milyon Euro
Transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İspanyol basınından, siyah beyazlıların transfer operasyonuna dair bomba bir iddia geldi. Beşiktaş'ın, Barcelona'nın genç yıldızı için 10 milyon Euro'luk teklif yaptığı belirtildi. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 14:45 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 14:52
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Kartal'ın, Barcelona'nın genç yıldızı için 10 milyon Euro'luk resmi teklif yaptığı öğrenildi.
Konuya dair haberi ise İspanyol basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
Sport.es'te yer alan habere göre Beşiktaş, Barcelona'daki kariyerini sonlandırmak üzere olan Mikayil Faye'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.
Siyah beyazlıların, 20 yaşındaki stoper için son birkaç saatte devreye girdiği ve yaklaşık 10 milyon Euro teklif ettiği belirtildi.
La Liga devinin ise Senegalli oyuncu için 15 milyon Euro istediği ancak bu fiyatta indirime gidebileceği kaydedildi.
Öte yandan Barcelona'nın, Faye'nin satışına izin verse de yapılacak sözleşmeye geri alma maddesi koydurmak istediği ifade edildi.
Mikayil Faye geçen sezon Barcelona 2 takımında toplam 49 maça çıktı.
Faye bu karşılaşmalarda 5 gol, 1 asitle oynadı.
Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Faye'nin, kulübüyle olan kontratı 2027'de sona erecek.
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