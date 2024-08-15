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Beşiktaş'tan çok konuşulacak transfer teklifi! Barcelona'nın yıldızı için 10 milyon Euro

Transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İspanyol basınından, siyah beyazlıların transfer operasyonuna dair bomba bir iddia geldi. Beşiktaş'ın, Barcelona'nın genç yıldızı için 10 milyon Euro'luk teklif yaptığı belirtildi. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 14:45 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 14:52
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Kubilay Açıkgün
Beşiktaş'tan çok konuşulacak transfer teklifi! Barcelona'nın yıldızı için 10 milyon Euro

Sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş'tan çok konuşulacak transfer teklifi! Barcelona'nın yıldızı için 10 milyon Euro

Siyah beyazlılar özellikle transferde hareketli saatler geçiriyor.

Beşiktaş'tan çok konuşulacak transfer teklifi! Barcelona'nın yıldızı için 10 milyon Euro

Takımdaki birçok bölgeye takviye yapacak olan Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir iddia geldi.

Beşiktaş'tan çok konuşulacak transfer teklifi! Barcelona'nın yıldızı için 10 milyon Euro

Kartal'ın, Barcelona'nın genç yıldızı için 10 milyon Euro'luk resmi teklif yaptığı öğrenildi.

Beşiktaş'tan çok konuşulacak transfer teklifi! Barcelona'nın yıldızı için 10 milyon Euro

Konuya dair haberi ise İspanyol basını duyurdu.

Beşiktaş'tan çok konuşulacak transfer teklifi! Barcelona'nın yıldızı için 10 milyon Euro

İşte ayrıntılar...

Beşiktaş'tan çok konuşulacak transfer teklifi! Barcelona'nın yıldızı için 10 milyon Euro

Sport.es'te yer alan habere göre Beşiktaş, Barcelona'daki kariyerini sonlandırmak üzere olan Mikayil Faye'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Beşiktaş'tan çok konuşulacak transfer teklifi! Barcelona'nın yıldızı için 10 milyon Euro

Siyah beyazlıların, 20 yaşındaki stoper için son birkaç saatte devreye girdiği ve yaklaşık 10 milyon Euro teklif ettiği belirtildi.

Beşiktaş'tan çok konuşulacak transfer teklifi! Barcelona'nın yıldızı için 10 milyon Euro

La Liga devinin ise Senegalli oyuncu için 15 milyon Euro istediği ancak bu fiyatta indirime gidebileceği kaydedildi.

Beşiktaş'tan çok konuşulacak transfer teklifi! Barcelona'nın yıldızı için 10 milyon Euro

Öte yandan Barcelona'nın, Faye'nin satışına izin verse de yapılacak sözleşmeye geri alma maddesi koydurmak istediği ifade edildi.

Beşiktaş'tan çok konuşulacak transfer teklifi! Barcelona'nın yıldızı için 10 milyon Euro

Mikayil Faye geçen sezon Barcelona 2 takımında toplam 49 maça çıktı.

Beşiktaş'tan çok konuşulacak transfer teklifi! Barcelona'nın yıldızı için 10 milyon Euro

Faye bu karşılaşmalarda 5 gol, 1 asitle oynadı.

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