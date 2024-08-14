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Sosa ve Correa ısrarı

Sol bek ve kanat arayışındaki Beşiktaş, listesindeki Ajax’tan Sosa ve Atletico Madrid’den Correa için bastırıyor. Correa’nın alternatifi de Chelsea’den Angelo.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 06:50
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Sosa ve Correa ısrarı

Süper Lig'e Samsunspor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, iki transfer daha yapacak. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda sol bek ve kanat takviyesi yapmayı planlayan siyah-beyazlılar'ın gündeminde önemli isimler var. Sol bek için Ajax'tan Hırvat futbolcu Sosa ön plana çıkarken, hücuma dönük kanat oyuncusu için de Atletico Madrid'den Arjantinli yıldız Correa için temaslar tüm hızıyla sürüyor. Chelsea'nin 19 yaşındaki Brezilyalı sağ açığı Angelo ise alternatif olarak düşünülüyor. Correa'nın maliyetinin yüksek olması nedeniyle Angelo'nun 1 yıllık kiralanması gündemde.

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