Kartal'ın hedefi Cosens

Van Bronckhorst ile süper bir başlangıç yapan Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam ediyor. Sol bek rotasyonunu güçlendirmeyi hedefleyen siyah-beyazlıların, gündemine sürpriz bir ismin geldi. Hollanda basınından De Telegraaf'ın haberine göre; Beşiktaş, Union Berlin forması giyen Robin Gosens'i transfer listesine dahil etti. Alman oyuncu sol bekin yanı sıra orta sahanın sol alanında da forma giyebiliyor. 30 yaşındaki oyuncunun Alman ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, henüz hiçbir kulüple anlaşma sağlanmadığı ifade edildi. Beşiktaş'ın kısa süre içinde Robin Gosens için Union Berlin'in kapısını çalacağı aktarıldı.

PSV EINDHOVEN VE TORINO TAKİPTE

Beşiktaş'ın yanı sıra Hollanda'dan PSV Eindhoven ve İtalya'dan Torino'nun Alman futbolcuyu gündeminde tuttuğu belirtildi. Robin Gosens, geride kalan sezonda Union Berlin'de 37 karşılaşmada süre aldı. 30 yaşındaki sol bek, bu mücadelelerde 7 gol atma başarısı gösterdi. Robin Gosens, takım arkadaşlarına 4 asist yaptı. Alman oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde 34 maçı bulunurken 5 de asist katkısı yaptı. Robin Gosens'in Union Berlin ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Alman futbolcunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro.

20 KEZ MİLLİ OLDU

Fortuna Elten altyapısında yetişen Robin Gosens daha sonra Bocholt altyapısı, Rhede altyapısı, Vitesse altyapısı, Dordrecht, Heracles, Atalanta ve Inter'de oynadı. Union Berlin, 2023- 2024 sezonu başında Robin Gosens için 13 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Robin Gosens, Almanya Milli Takımı'nda 20 karşılaşmada süre aldı. 30 yaşındaki sol bek, bu mücadelelerde 2 kez rakip fileleri havalandırdı.