Beşiktaş'ta sağ bek hedefi: Tavernier

HEDEF İSİM TAVERNIER Svensson ile yolları ayırmayı planlayan ve skorer bir bek arayan Beşiktaşlı kurmaylar, İskoçya'da Rangers forması giyen 32 yaşındaki James Tavernier'i gündemine aldı.

Kara Kartal'ın, kulübü Rangers ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve güncel verilere göre; 6.5 milyon Euro değer biçilen futbolcuyu renklerine bağlayabilmek için kısa süre içinde resmi teklifi yapmayı planladığı gelen haberler arasında yer alıyor.



