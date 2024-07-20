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Beşiktaş'ta sağ bek hedefi: Tavernier

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta transfere yönelik transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Siyah-beyazlılar bu noktada sağ bek konusunda adı Trabzonspor ile de anılan Tavernier'i gündeme aldı. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 06:50
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Beşiktaş'ta sağ bek hedefi: Tavernier

Transfer çalışmalarını sürdüren ve iddialı bir takım kurmak isteyen Beşiktaş, kadrosuna kısa süre içinde bir sağ bek takviyesi yapmayı hedefliyor. Siyah- Beyazlılar, teknik heyetin isteğiyle rotayı İskoçya Ligi'ne çevirdi.

Beşiktaş'ta sağ bek hedefi: Tavernier

HEDEF İSİM TAVERNIER

Svensson ile yolları ayırmayı planlayan ve skorer bir bek arayan Beşiktaşlı kurmaylar, İskoçya'da Rangers forması giyen 32 yaşındaki James Tavernier'i gündemine aldı.

Beşiktaş'ta sağ bek hedefi: Tavernier

Kara Kartal'ın, kulübü Rangers ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve güncel verilere göre; 6.5 milyon Euro değer biçilen futbolcuyu renklerine bağlayabilmek için kısa süre içinde resmi teklifi yapmayı planladığı gelen haberler arasında yer alıyor.

Beşiktaş'ta sağ bek hedefi: Tavernier

Takvim'de yer alan haberde yöneticilerin, oyuncunun maliyeti ile ilgili de araştırmalar yaptığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta sağ bek hedefi: Tavernier

GIO DA ONU ÇOK İSTİYOR

Beşiktaş'ın Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un da eski öğrencisini kadroda görmek istediği ve yöneticilere futbolcu için olumlu bir rapor sunduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ta sağ bek hedefi: Tavernier

2022 yılında 10 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşan Tavernier, profesyonel kariyerinde 605 maça çıkarken, 134 gol attı ve 142 de asist kaydetti. Tavernier, sağ bek dışında sağ açık mevkisinde de oynayabiliyor. Atletik yapısı ve saha içindeki hakimiyetiyle bilinen futbolcunun da teklife sıcak bakacağı belirtiliyor.

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