Beşiktaş'ta sağ bek hedefi: Tavernier
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta transfere yönelik transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Siyah-beyazlılar bu noktada sağ bek konusunda adı Trabzonspor ile de anılan Tavernier'i gündeme aldı. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
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HEDEF İSİM TAVERNIER
Kara Kartal'ın, kulübü Rangers ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve güncel verilere göre; 6.5 milyon Euro değer biçilen futbolcuyu renklerine bağlayabilmek için kısa süre içinde resmi teklifi yapmayı planladığı gelen haberler arasında yer alıyor.
Takvim'de yer alan haberde yöneticilerin, oyuncunun maliyeti ile ilgili de araştırmalar yaptığı öğrenildi.
GIO DA ONU ÇOK İSTİYOR
Beşiktaş'ın Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un da eski öğrencisini kadroda görmek istediği ve yöneticilere futbolcu için olumlu bir rapor sunduğu öğrenildi.
2022 yılında 10 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşan Tavernier, profesyonel kariyerinde 605 maça çıkarken, 134 gol attı ve 142 de asist kaydetti. Tavernier, sağ bek dışında sağ açık mevkisinde de oynayabiliyor. Atletik yapısı ve saha içindeki hakimiyetiyle bilinen futbolcunun da teklife sıcak bakacağı belirtiliyor.
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