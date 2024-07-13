Hikayemi yazacağım

Beşıktaş, yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Maribor kentinde sürdürüyor. Yeni transferi Gabriel Paulista, Slovenya kampında düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Beşiktaş'a transferinden dolayı memnun olduğunu dile getiren tecrübeli oyuncu, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. İstanbul güzel bir şehir, doğduğum şehir Sao Paulo'ya benziyor. Beşiktaş'ın büyüklüğünü anlatmaya gerek yok. Büyük başarılar kazanmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

SAHADA ASLA KAYBEDEN BİR OYUNCU GÖRMEYECEKLER

Paulısta, Beşiktaş'ta başarılı olmak istediğini belirterek, "Zago'nun kariyerini biliyorum. Burada çok iyi işler yaptığını biliyorum. Kendi hikayemi yazmak ve başarılı olmak istiyorum. Kendim için şunu söyleyebilirim, sahada asla isteğini kaybeden bir oyuncu görmeyecekler. Oynadığım her kulüpte bunu gösterdim. Başarı için her zaman savaşacağımı söyleyebilirim dedi.

KAZANMA RUHUNU SAHAYA YANSITACAĞIM

Deneyımlı Brezilyalı oyuncu, "Her zaman büyük takımlarda başarı baskısı vardır. Beşiktaş başarı ve şampiyonluk için mücadele etmesi gereken bir takım. Özellikle kazanma ruhunu sahada yansıtmak istiyorum. Beşiktaş her zaman kazanmak için oynar. Beklentilere, elimden geldiği kadar çalışarak karşılık vereceğim" dedi.

ÖNCEDEN GÖRÜŞMELER OLMUŞTU

Transfer için Beşiktaş'la görüştüğünü dile getiren Paulista "Geçtiğimiz dönemde görüşmeler olmuştu ama olumlu sonuçlanmamıştı Beşiktaş'la. Simeone'yle çalışmak benim için iyi bir tecrübeydi. Kariyerimde iyi teknik direktörlerle çalıştım. Giovanni hocamızla da iyi bir uyum yakalayacağımıza, başarılar elde edeceğimize inanıyorum" dedi.

Paulista, "Kariyerim boyunce hep iyi yerlerde oynadım. Genç oyunculara tecrübelerimi aktarıyorum. Saha içinde ve dışında lider bir oyuncu olduğumu söyleyebilirim. Bunu da burada göstermek istiyorum.