Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Ciro Immobile ile imzalıyor! İşte sözleşme detayları

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Ciro Immobile ile imzalıyor! İşte sözleşme detayları

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Forvet takviyesi için bir süredir çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, aradığı ismi İtalya'da buldu. Siyah-beyazlılar, Lazio forması giyen Ciro Immobile ile her konuda anlaşma sağladı. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, siyah-beyazlıların 34 yaşındaki golcüyle yapacağı sözleşmenin detaylarını açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2024 Perşembe 13:01
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Ciro Immobile ile imzalıyor! İşte sözleşme detayları

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kampa giren Beşiktaş'ta son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Ciro Immobile ile imzalıyor! İşte sözleşme detayları

Teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda forvet transferi için kolları sıvayan yönetim, Lazio'nun yıldızı Ciro Immobile'yi takıma kazandırmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Ciro Immobile ile imzalıyor! İşte sözleşme detayları

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, siyah-beyazlı yöneticilerin Immobile transferini bitirmek için Roma'ya gittiğini açıkladı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Ciro Immobile ile imzalıyor! İşte sözleşme detayları

Öte yandan Di Marzio, Beşiktaş ile Ciro Immobile arasında yapılacak sözleşmenin detaylarını da açıkladı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Ciro Immobile ile imzalıyor! İşte sözleşme detayları

2 YILLIK SÖZLEŞME

Siyah-beyazlılar, İtalyan golcüyle 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Ciro Immobile ile imzalıyor! İşte sözleşme detayları

3 MİLYON EURO MAAŞ

30 yaşındaki santrfor, Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon Euro maaş alacak.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Ciro Immobile ile imzalıyor! İşte sözleşme detayları

30 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ

Siyah-beyazlılar, Immobile transferi için Lazio'ya 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Ciro Immobile ile imzalıyor! İşte sözleşme detayları

IMMOBILE'DEN FEDAKARLIK

Öte yandan İtalyan golcünün Beşiktaş'a gelebilmek için Lazio'dan haziran ayında alacağı ücretten vazgeçtiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Ciro Immobile ile imzalıyor! İşte sözleşme detayları

Ciro Immobile geçtiğimiz sezon Lazio formasıyla 43 maçta forma giydi.

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