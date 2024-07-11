TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Ciro Immobile ile imzalıyor! İşte sözleşme detayları
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Forvet takviyesi için bir süredir çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, aradığı ismi İtalya'da buldu. Siyah-beyazlılar, Lazio forması giyen Ciro Immobile ile her konuda anlaşma sağladı. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, siyah-beyazlıların 34 yaşındaki golcüyle yapacağı sözleşmenin detaylarını açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Öte yandan Di Marzio, Beşiktaş ile Ciro Immobile arasında yapılacak sözleşmenin detaylarını da açıkladı.
2 YILLIK SÖZLEŞME
Siyah-beyazlılar, İtalyan golcüyle 2 yıllık sözleşme imzalayacak.
3 MİLYON EURO MAAŞ
30 yaşındaki santrfor, Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon Euro maaş alacak.
30 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ
Siyah-beyazlılar, Immobile transferi için Lazio'ya 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
IMMOBILE'DEN FEDAKARLIK
Öte yandan İtalyan golcünün Beşiktaş'a gelebilmek için Lazio'dan haziran ayında alacağı ücretten vazgeçtiği öğrenildi.
Ciro Immobile geçtiğimiz sezon Lazio formasıyla 43 maçta forma giydi.
İtalyan santrfor, 11 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Immobile'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Tecrübeli yıldızın güncel piyasa değeriyse 4 milyon Euro.
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